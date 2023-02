Els passats dies 13 i 14 de gener el programa Eufòria de TV3 va celebrar les penúltimes fases dels càstings per a seleccionar els vint-i-cinc candidats finalistes per a convertir-se en un dels setze concursants de la segona temporada. Entre ells hi trobem la rosinca Ariadna Vieyra i el peraladenc Ferran Capallera, els quals van tancar les seves proves musicals abans del veredicte del jurat cantant We Will survive de Gloria Gaynor i Always on my mind d'Elvis Presley, respectivament.

Dos joves de l'Alt Empordà entre els 25 aspirants a ser concursants d'Eufòria La segona temporada del programa Eufòria començarà oficialment el divendres 10 de març amb la primera gala. Per anar escalfant motors, la televisió pública catalana té preparats dos programes especials on els espectadors podran conèixer quins seran els nous concursants. Aquesta darrera fase del càstings, que es va celebrar el dia 15 de gener, s’emetrà en diferit els pròxims 23 de febrer i 2 de març, a les 22.45. Aquest dijous es desvetllaran els nou primers concursants i el segon dia de març els altres set. L’èxit del programa Eufòria Sens dubte el concurs Eufòria de TV3 és un dels programes de més èxit de la graella de la programació de la Televisió de Catalunya, sobretot entre el públic jove. Prova d’això en són els rècords d’audiència superats setmana rere setmana de la primera temporada emesa la primavera passada, així com els milers i milers d’assistents que es van aglutinar en els dos concerts al Palau Sant Jordi i el que es va celebrar a la Ciutadella de Roses, dins del Festival Sons del Món, o el que va oferir la guanyadora Mariona Escoda a la rambla de Figueres durant el Festival Acústica. Nit eufòrica per tancar la quinzena edició de Sons del Món