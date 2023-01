TV3 i la productora del late night presentat per Joel Díaz Zona Franca, Atomic Beat Media, han acomiadat de mutu acord l'humorista Manel Vidal, col·laborador habitual del programa, per una broma amb el PSC i l'esvàstica, segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar l'ACN. "S'han traspassat els límits", han indicat fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com a justificació de la mesura. El programa ha estat retirat del web de TV3, però el vídeo s'ha difós a través de les xarxes socials, amb la col·laboració, entre d'altres, de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha donat suport a l'acomiadat.

Sembla que @tv3cat no vol que veiem aquest video. Doncs el compartirem.

Tot el suport a @massanagranaire pic.twitter.com/490lrfFNfH — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 26 de enero de 2023

Al gag que li ha costat l'acomiadament, Vidal presentava una paròdia de consultori polític en què analitzava el posicionament dels partits a partir d'un quadrant sobreimprès a la pantalla amb un eix horitzontal dreta/esquerra i un eix vertical autoritari/liberal.

En el moment de parlar del PSC, la sobreimpressió canviava a un quadrant en què la zona de confluència autoritari/dreta se substituïa per una esvàstica de grans dimensions, a la punta de la qual el col·laborador situava el PSC.

Gras avisa 'Zona Franca' que el cas de Manel Vidal "no es pot repetir"

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha advertit aquest divendres des del Parlament a l'equip de Zona Franca que "si vol continuar" no es repeteixin gags com el que ha acabat provocant la sortida del col·laborador del programa Manel Vidal, "de mutu acord" entre la productora i TV3. "No mirem cap a un altre costat, hi ha límits que no es poden superar; això és un missatge al programa", s'ha refermat Gras.

La CUP ha replicat que acomiadar Vidal ha estat "un error flagrant" perquè criticar un partit de govern "no és un atac a les minories". Al Parlament, el director de la cadena ha remarcat que és una decisió de la direcció de TV3 i no de la CCMA, i ha dit als grups parlamentaris més crítics amb el programa que la mesura prova que "no miren cap a un altre costat" quan es traspassen certs "límits que no es poden superar". Borda ha anat més enllà i ha llançat un avís a l'equip del programa en el sentit que "si volen continuar, aquestes coses no es poden repetir". El director de TV3 ha afegit que volen ser una televisió que "juga amb els límits de l'humor, però sense traspassar-los".

El grup parlamentari de la CUP ha estat l'únic que ha censurat l'acomiadament de Vidal. El diputat Xavier Pellicer ha considerat que es tracta d'un error "greu" i "flagrant". Al parer de la formació, l'acudit del programa no és reprovable perquè no ataca cap minoria o col·lectiu vulnerable, si no que era "un gag sobre el poder, sobre els que estan governant a l'Estat". Pellicer s'ha demanat si la decisió de la cadena "té a veure amb el manteniment de les cadires per part de la Corporació o sobre l'acord de pressupostos que sembla que hauria de venir i en el qual també hi ha implicat el PSC".

Tot plegat s'ha produït en una sessió de control a la CCMA precedida per la compareixença de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), precisament per queixar-se dels continguts sobre el seu col·lectiu en un altre programa de la casa, el també humorístic Bricoheroes. La FAGIC ha demanat a la CCMA una disculpa i també que "repari" la seva imatge amb continguts en positiu sobre la comunitat gitana.

"Ajustos" al Planta Baixa per un "error tècnic"

El director de TV3 confirma "reajustos" a l'equip de 'Planta Baixa' per "l'error" amb Puigdemont

D'altra banda, Sigfrid Gras ha confirmat aquest matí que també hi ha hagut "reajustos" a l'equip del programa Planta Baixa arran de la polèmica que va generar que sonés la cançó Rata de dos patas mentre apareixia la cara de l'expresident Carles Puigdemont en pantalla.

Gras ha demanat disculpes per aquest "error tècnic" i, ha dit, en cap cas intencionat. Després d'estudiar el cas, la televisió ha canviat la coordinació entre les músiques que sonen des del plató i les que es llencen des de realització. Preguntat per si s'ha apartat algun treballador de la productora La Manchester o de TV3, el director ha declarat que "no s'ha fet fora ningú, sinó que s'han reajustat els equips".