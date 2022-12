Cada any les cadenes es vesteixen de gala per menjar-se el raïm amb l’audiència que no vol sortir de casa durant les campanades. I aquest 2022 no serà diferent (tret de per la notable falta de la ja veterana Anne Igartiburu), amb expectació inclosa per veure el vestit de Cristina Pedroche, amb la notícia afegida del seu embaràs, avançada per ‘Lecturas’. La madrilenya Puerta del Sol concentrarà la major part de les mirades a la nit de Cap d’Any, però també un dia abans, amb les ja tradicionals precampanades de Neox. TV-3, en canvi, posarà el focus a Montjuïc amb una nit molt ‘eufòrica’.

TVE-1: Obregón i Los Morancos

Ni més ni menys que 17 anys feia que Anne Igartiburu feia les campanades a TVE-1. Però aquesta nit de Cap d’Any serà diferent. La cadena ha prescindit de la presentadora el 31 de desembre i l’ha substituït per Ana Obregón (la seva ‘partenaire’ el 2020, que el 2021 va haver de ser substituïda a última hora per culpa de la covid i que amb aquesta serà la cinquena vegada que es mengi el raïm amb l’audiència) i el duo Los Morancos, que debuta en aquest espai.

Una hora després, Nia i Roberto Herrera n’agafaran el relleu des de les Canàries, en aquesta ocasió des de Gáldar (Gran Canària). La cantant Nia, guanyadora d’‘OT 2020’, debutarà amb Roberto Herrera, que compleix el seu 21è aniversari en la retransmissió.

Abans de les campanades, serà l’hora de l’humor de José Mota amb un especial que no s’oblida d’un dels personatges de l’any (en el mal sentit): ‘¡Sálvese quien Putin!’ La Vieja del Visillo haurà de seduir a Carles de III d’Anglaterra (interpretat per Josema Yuste) per encàrrec dels líders europeus. El programa també parodiarà la pel·lícula ‘Titànic’, que acaba de complir 25 anys, amb la col·laboració de cares famoses, com l’‘streamer’ Ibai Llanos.

Ja després de la nit de Cap d’Any serà el torn de la música amb ‘Feliz 2023’, presentat per Chenoa, Rocío Muñoz i l’actor colombià Carlos Torres. Per l’escenari hi passaran Chanel, el britànic Sam Ryder (segon a Eurovisió 2022), Manuel Carrasco, Pablo López, Abraham Mateo i Ana Mena, Manolo García, Sole Giménez, Blas Cantó, Ruth Lorenzo, Alba Reche, Pastora Soler, Rayden, Gonzalo Hermida, Carlos Baute, Vanesa Martín, Dani Fernández, Lola Indigo i el representant d’Eurovisió Júnior Carlos Higes, entre molts d’altres.

La 2: nit de Cap d’Any a ‘Cachitos’

La nit de Cap d’Any de La 2 té, d’un temps ençà, nom propi: ‘Cachitos de hierro y cromo’. A partir de les 22.00 hores, el programa que rescata actuacions de l’arxiu de TVE proposarà ‘Cachitos karaoke’, la millor selecció per cantar des de casa. I a les 23.00 hores serà el torn de la gala ‘Ya no hay nostalgia como la de antes’, presentada per Virginia Díaz i inspirada en la dècada dels 80, amb actuacions d’artistes com Javier Gurruchaga, Christina Rosenvinge, Pablo Carbonell, Pepe Begines i Varry Brava. Després de les campanades, tres hores d’una cuidada selecció de l’arxiu musical d’Espanya, acompanyades amb els seus tradicionals rètols compostos d’una bona dosi de vandalisme i uns acudits que sempre aconsegueixen convertir-se en ‘trending topic’ el primer dia de l’any.

TV-3: Campanades ‘eufòriques’

TV-3 proposa una nit de Cap d’Any d’allò més ‘eufòrica’. La cadena autonòmica treu partit d’un dels fenòmens televisius de l’any, el ‘talent show’ musical català, i recorre a un dels seus presentadors, Miki Núñez, i a la guanyadora de la primera edició, Mariona Escoda, per acomiadar el 2022 i rebre el 2023.

Tots dos seran al capdavant de les campanades des de l’avinguda de Maria Cristina de Barcelona (23.30), davant la Font Màgica de Montjuïc, on l’ajuntament de la capital catalana ha organitzat un gran xou de música i pirotècnia que pretén recuperar l’espectacularitat de l’era precovid.

Just abans (22.05 hores) hi haurà l’‘APM? Resum 2022’, amb els millors moments de l’any del programa, i, després, els gags de ‘Polònia’ presentats per diverses parelles de clons dels polítics: Pedro Sánchez (Pep Plaza) i Pere Aragonès (Jordi Soriano); Carmen Calvo (Agnès Busquets) i Pablo Casado (David Marcé); Ada Colau (Agnès Busquets) i Miquel Iceta (Jordi Soriano); Xavier Trias (Pep Plaza) i Manuel Valls (David Marcé), i Carles III (Xavi Serrano) i Boris Johnson (Jordi Soriano). No faltarà el ritme d’Ay Papá, de l’artista Rigoberto Borboni, de la Xavineta del Barça i de BadBorbón i Cori me preguntó.

Ja a les les 0.05 hores, després de les campanades, seguirà l’humor de l’‘APM? Sessions’, que combinarà els videoclips de l’any amb frases i moments televisius hilarants.

L’any 2023 començarà a TV-3 amb el concert-recital del tenor Josep Carreras acompanyat de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu (diumenge, 1, 10.40) i, a la nit (22.05), amb l’espectacle teatral ‘Bona gent’ del ‘foraster’ Quim Masferrer.

Prèviament, divendres, 30, TV-3 haurà ofert el ‘making off’ del concert d’‘Eufòria’ celebrat el 16 de juliol al Palau Sant Jordi, al qual van assistir 17.000 persones. Es tracta d’un documental que recull la preparació del recital. A més, reflecteix com està sent la vida dels concursants fora del programa. Per disfrutar del concert complet caldrà esperar fins al dia 6.

TV-3 aprofita també el nou any per oferir una minisèrie en les seves sobretaules, que s’emet els dies 2, 3 i 4 de gener (16.00 hores): ‘Hotel Portofino’, ambientada en la preciosa Riviera italiana durant la dècada dels 20, en ple auge del feixisme de Mussolini. I el dia 2 (22.05), estrena la comèdia teatral ‘El gran comediant’, dirigida per Joel Joan i protagonitzada per l’actor i Xavi Mira, amb Anna Sahun, Àfrica Alonso i Eduard Muntada. L’obra s’inicia quan sorgeix el conflicte entre el Llorenç i l’Ernest, dos actors amb carreres oposades.

El 33, per la seva banda, acomiada l’any 2022 i rep el 2023 amb màgia. Així, el 31, a les 21.55, ofereix un capítol de ‘Res no és impossible’, en el qual el Mago Pop deixa amb la boca oberta Martina Klein, Toni Cruanyes, Helena Garcia Melero, Tomàs Molina i Francesc Orella, entre d’altres. I diumenge, 1 (21.55), emet la 22a gala del Memorial Li-Chang, celebrat a Badalona al febrer. Sota la direcció artística d’Enric Magoo, compta amb actuacions de Gerard Borrell, Celia Muñoz, Disguido Magic, Artem Shchukin, Ramó & Alegria i Arno.

Ja a les 23.30, el canal recupera el concert ‘Nit col·lectiva!’ de la Companyia Elèctrica Dharma, amb motiu dels 50 anys de la formació. Amb aquest recital del 2011 al Palau de la Música Catalana, en el qual van col·laborar Roger Mas, Obrint Pas i Mesclat, el grup va fer un punt i a part després de 37 anys als escenaris

Antena 3 TV: Cristina Pedroche i Chicote

Després d’haver aconseguit les campanades més vistes de la seva història i ser la primera televisió privada a liderar, aquest Nadal Cristina Pedroche i Alberto Chicote tornaran a vestir les seves millors gales i a ajuntar-se amb els espectadors en els últims minuts de l’any per rebre el 2023, en directe i des de la Puerta del Sol.

Prèviament, Eva González i Roberto Leal seran els encarregats de conduir l’especial ‘Adiós, 2022’. Els presentadors acomiadaran l’any recordant tot el que ha passat en aquests últims 12 mesos a Atresmedia, i donaran pas a blocs de zàping. Aquest especial està gravat al palau de Dueñas, a Sevilla.

Abans de les campanades, la cadena emetrà el film ‘El hombre de acero’ i, després, el ja tradicional karaoke ‘Cantando al 2023’.

En la vigília de la nit de Cap d’Any, ‘La ruleta de la suerte’ dedicarà un programa a la família política. Així mateix, la música serà la protagonista del programa del dimarts 3, amb tres concursants i els seus instruments. Com en anys anteriors, el dijous 5 concursaran tres pares i tres mares amb fills petits. Així mateix, la nit de diumenge d’Any Nou s’oferirà una nova entrega de la sèrie turca ‘Secretos de familia’.

La Sexta: Dani Mateo i Cristina Pardo

Cristina Pardo i Dani Mateo es tornen a posar al capdavant de les campanades de La Sexta. Pardo, presentadora de ‘Más vale tarde’, repeteix, per sisè any consecutiu, i Mateo, presentador de ‘Zapeando’ i col·laborador d’‘El Intermedio’, s’hi torna a posar al capdavant després de debutar l’any passat. Un dia abans, divendres, 30, ‘Zapeando’ s’haurà acomiadat de l’any amb un especial centrat en les campanades. Cristina Pedroche donarà pistes sobre el vestit que lluirà, que tanta expectació aixeca any rere any, i Dani Mateo proposarà de nou a l’audiència que voti pel seu. Valeria Ros portarà una selecció de regals nadalencs i els ‘zapeanders’ trencaran la pinyata. A tot això s’hi afegeix el ‘top 10’ dels vídeos més divertits del 2022 i un repàs dels millors moments televisius de l’any.

Neox: La prèvia de les campanades

Divendres, 30 (23.45), serà el torn de les mítiques precampanades de Neox, ‘Feliz Año Neox’, un esdeveniment convertit ja en ritual cada temporada televisiva, i que aquest any tindrà com a mestres de cerimònies Eva Soriano (‘Cuerpos especiales’, d’Europa FM, ‘Tu cara me suena’) i Miki Nadal (‘Zapeando’). Així mateix, diumenge, 1, s’emetrà en ‘prime time’ ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, ja que aquest mes de gener s’oferiran totes les entregues de la saga.

Telecinco: Risto Mejide i Mariló Montero

Risto Mejide i Mariló Montero, presentador i col·laboradora del programa de Cuatro ‘Todo es mentira’, respectivament, presentaran les campanades de Telecinco i Cuatro, acompanyats d’alguns dels col·laboradors habituals del programa de les tardes.

Així mateix, com ja va fer la nit de Nadal, la cadena oferirà una gala de ‘¡Viva la fiesta!’ presentada per Jesús Vázquez i Verónica Dulanto. A ‘¡Viva la Fiesta en Nochevieja!’ pujaran a l’escenari Álvaro de Luna, Nyno Vargas, José Mercé, Café Quijano, Indigo, Diana Navarro, Conchita, Azúcar Moreno, Medina Azahara, Abraham Mateo i Lérica, La La Love You, Henry Méndez i Nena Daconte, entre altres artistes, així com el còmic i creador digital Jorge Cremades.

A més, les gales nadalenques inclouran les actuacions de diversos artistes que han participat a ‘Got Talent España’, com la ventríloqua Celia Muñoz, guanyadora de ‘Got Talent España 6’ i finalista de l’última temporada d’‘America’s Got Talent’, els mags Kevin Micoud i Jordi Caps i els ballarins Dakota et Nadia.

Cuatro: Cites especials a ‘First dates’

El restaurant de ‘First dates’ es transformarà l’última nit de l’any en una autèntica discoteca per rendir homenatge al cèlebre local novaiorquès Studio 54. Diversió i passió es donaran la mà en una nit especial en què Carlos Sobera, l’‘staff’ del restaurant i els solters que acudiran al programa a la recerca de l’amor es vestiran de festa i se submergiran en la màgia del daurat, les brillantors, la música i el glamur per donar la benvinguda al nou any.