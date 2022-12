Figueres i Cadaqués han sigut les protagonistes del darrer episodi emès d'Un país mágico, programa de RTVE. El director i presentador, l'il·lusionista Miguel de Lucas, s'ha traslladat a l'Alt Empordà per recórrer els llocs més emblemàtics de l'univers dalinià. Durant el capítol, que es va poder veure aquest diumenge a La 2, es parla amb personatges reconeguts a la zona com l'arqueòloga i historiadora Anna Maria Puig, les guies turístiques Bel Bellvehí i Mercè Donat, o l'historiador i regidor de l'Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez. Tots ells acompanyen al presentador per diferents espais de la capital de l'Alt Empordà i d'"un dels pobles més singulars de la Costa Brava" - com defineix Cadaqués la veu en off de l'episodi - mostrant el patrimoni artístic i històric de les dues poblacions.

Entre les visites als llocs més destacats, el mag i clown figuerenc Karlus Soler comparteix un truc de màgia des del Castell de Sant Ferran i la presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura, Montserrat Mauné, ensenya com ballar sardanes davant del monument homenatge a Pep Ventura. Un programa precioso. Yo creo que nos quedó muy bonito! https://t.co/Ui7bA16jvM — Miguel de Lucas (@MigueldeLucasTV) 9 de diciembre de 2022 El capítol dedicat a Figueres i Cadaqués va registrar bones dades d'audiència. Segons l'agència especialitzada en audiències de televisió Dos30', el programa d'aquest diumenge va aconseguir un 3,4% de share i 432.000 espectadors. Se situa un +3,9% per sobre de la mitjana de la cadena. Es pot veure a la plataforma online RTVE Play.