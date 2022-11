El missatge incendiari que ha llançat <strong>Pablo Motos</strong> contra el Ministeri d’Igualtat pel seu anunci institucional contra el masclisme, al veure’s reflectit en el presentador que pregunta a la seva entrevistada sobre el tipus de roba interior que utilitza (en això té raó, perquè és clavat a ell i la pregunta l’hi va fer al seu dia a Elsa Pataky) se li ha girat en contra. Perquè a la seva queixa l’han seguit tuits amb vídeos que recordaven altres casos en què les convidades es van sentir incòmodes.

I és que les polèmiques en què s’ha vist embolicat Motos l’han acompanyat tant com l’èxit d’audiències. Els seus col·laboradors Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo i Tamara Falcó han criticat la campanya, així com Ana Rosa Quintana des de la cadena de la competència, Telecinco.

Paral·lelament ha circulat que Antena 3 estava esborrant continguts a la seva web d’‘El hormiguero’ per protegir el seu presentador. Com publica Yotele, això no és així, són notícies falses, ja que el que s’ha fet és bloquejar tuits on apareixien aquests vídeos considerats masclistes. En la guerra, ja se sap, tot s’hi val. I això és la guerra.

L’exemple de Pataky potser no era el més representatiu, perquè, com bé apunta Motos, estava dins d’un context determinat: la desfilada de roba interior que presentava l’actriu. Però n’hi ha altres que es considera que no tenien gaire sentit, per la qual cosa han provocat polèmiques. I és que aquesta no és l’única polèmica que ha provocat el programa. Tot seguit, algunes més. I no són només les dones les involucrades.