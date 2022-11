Tenen vostès ja penjats a la plataforma HBO Max els quatre capítols de ‘La sagrada família’, l’única sèrie documental, fins a la data, sobre la ‘Pujol’s family’ i les seves corrupteles. L’anàlisi metòdica d’aquesta producció la tenen escrita a EL PERIÓDICO des de la setmana passada, obra del nostre company Fidel Masreal. Els recomano la seva lectura. Des del punt de vista televisiu crec que és d’interès ressaltar que hagi hagut de ser finalment una plataforma, privada, i de pagament, la que s’hagi atrevit a fer el que TV-3, la gran televisió pública de Catalunya, no ha volgut fer mai. Al contrari, li ha interessat tapar, boicotejar, furtar a la ciutadania, qualsevol retrat en profunditat dels més de 20 anys d’‘oasi català’ completament podrit. Aquesta iniciativa d’ara, pilotada per la productora Lavinia amb el periodista Jordi Ferrerons i el cineasta David Trueba com a directors, és una aproximació fonamental al que es va anomenar ‘el virregnat de Pujol a Catalunya’. Alguns han considerat fins i tot que el que aquesta sèrie revela són només alguns dels fils d’una teranyina densa i corrupta. És sorprenent, per exemple, en el capítol 4, escoltar l’únic Pujol que participa en el documental, Josep Pujol Ferrusola, dient que això de cobrar en ‘b’, en negre, era tan normal, i que és clar, «El diner negre ¿on el fiques? ¿eh?». Doncs això, a Andorra, l’illa de Man, Panamà... a qualsevol paradís fiscal dels molts que, pel que sembla, visitava aquesta família. També, en el capítol 3, és colossal la intervenció de Lluís Prenafeta, qui va ser tants anys ‘La mà’ del Virrei, per dir-ho en termes de ‘La casa del drac’, dient amb tota naturalitat: «¿Corrupció? ¡Ja n’hi havia des de la Grècia antiga! Si hi ha alguna cosa de corrupció, que no dic que no, ¡és consubstancial!». M’ha sorprès que algun analista consideri la confessió sobre la deixa de l’avi Florenci com un greu error de càlcul de Pujol. Va ser al contrari. Va ser l’estratègia perfecta perquè tot el focus recaigués sobre aquella xavalla i així impulsar el relat –amb TV-3 com a gran megàfon– que tota l’enorme fortuna va sortir d’allà. Si TV-3 es vol redimir una mica del molt que ha callat sobre aquesta ‘family’ el que hauria de fer és arribar a un acord amb HBO i Lavinia, i reemetre el documental, en obert, per a tot Catalunya.