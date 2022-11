La <strong>nova faceta de Luis Enrique com a ‘streamer’</strong> també ens deixa titulars de diferents tipus. Després de ser preguntat per un dels seguidors de la seva última retransmissió, el seleccionador va explicar amb les seves pròpies paraules per què Espanya jugarà completament de vermell en els partits al Mundial de Qatar 2022: «Principalment perquè l’hi he demanat al director esportiu».

«Passen en els campionats grans i acabem més jugant de blanc que de vermell. La selecció espanyola és ‘La Roja’. He vist l’equipament i és preciós. Demà i els altres partits de classificació els jugarem així», va comentar Luis Enrique. A més d’aquest assumpte, Luis Enrique també ha sigut preguntat pels seus seguidors sobre els extensos temps de descompte que estan tenint lloc en aquest Mundial 2022, i no pot ser més clar amb la seva resposta: «M’encanta». «Per als equips com nosaltres que volem la pilota és molt positiu. I si volem potenciar el futbol, com més minuts hi hagi de qualitat, millor», va assegurar el seleccionador.