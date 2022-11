Espanya inicia la recerca de la seva segona estrella de campiona en el <strong>Mundial de Qatar 2022</strong>. La selecció de Luis Enrique s’enfronta aquest dimecres 23, a les 17.00 hores, a Costa Rica en la primera jornada del grup E, partit que es podrà veure a La 1 de TVE i al canal Gol Mundial de Movistar Plus+.

A partir de les 16.35 hores, La 1, RNE, RTVE Play i RTVE.es s’abocaran amb el debut d’Espanya davant costa Rica, a l’Al-Thumama Stadium. Aquest primer partit que disputaran els de Luis Enrique comptarà amb la narració de Juan Carlos Rivero, els comentaris d’Andrés Iniesta, Iker Casillas i Carlos Marchena, i les entrevistes a peu de camp de Lara Gandarillas. La 1 començarà el seu programa previ a les 16.35 hores, i donarà pas al partit a les 17.00 hores.

A l’acabar el partit, els espectadors podran disfrutar del postpartit a La 1 fins a les 19.25 hores. I, a les 22:20 hores, el millor repàs de la jornada a Qatar a ‘Estudio Estadio: Mundial’, amb David Figueira.

El partit es podrà seguir també en directe per RTVE Play, on a més els usuaris podran disfrutar de les imatges dels gols i les millors jugades en exclusiva.

També al canal Gol Mundial de Movistar Plus+

D’altra banda, l’Espanya - Costa Rica també es podrà veure al canal Gol Mundial de Movistar Plus+. La plataforma de pagament oferirà un àudio exclusiu per als partits de la selecció espanyola, amb Carlos Martínez i Álvaro Benito com les veus dels partits del combinat de Luis Enrique a Qatar.