El cop de gràcia d’aquesta setmana d’‘El novato Joaquín’ (A-3 TV) ha sigut reunir-se amb Merceditas Milá perquè li ensenyi com tenir èxit quan es fan entrevistes. ¡Ah! En una etapa llunyana de la vida de Merceditas és veritat que practicava l’art de l’entrevista.

Després va canviar de registre i va decidir transformar-se en la Flautista d’Hamelín de les ‘ratomàquies’ Gran Hermano (T-5). Més de 15 anys va estar engabiant pobres concursants-ratolins. Va guanyar una gran popularitat, això sí. Però ara li ha confessat a Joaquín que cada nit, quan acabava de fer la ‘ratomàquia’, plorava molt. Home, això no l’hi discutiré. En fi, que ara intenta oblidar, girar full i enterrar la flautista a base de sortir a la tele fent cosetes que la redimeixin, com passejar amb el seu gosset a Movistar+, o fent-li de professora al ‘principiant’ i simpàtic futbolista. El que és tremend és que el passat no s’esfuma. Tot el que s’aprèn a l’escola ‘telecinqüe’ reviu sense demanar permís.

I, efectivament, en aquesta tasca de mestra de Joaquín va arribar un moment en què Merceditas no es va poder resistir i li va dir: «¡Abaixa’t els pantalons i t’ensenyo a sortir del pas!». I l’obedient alumne se’ls va abaixar de seguida, es va quedar en calçotets, i va mostrar panxells i cuixes. ¡Ah! Encantada va quedar la professora. Li palpava les cames amb fruïció. Disfrutava grapejant-lo. Li deia: «M’agraden les cames de múscul fi. ¡Jo et faria un massatge i et trobaria el punt! ¡I te’l treballaria!». I buscant les càmeres amb la mirada, ordenava amb delectació: «¡Que ho posin en càmera lenta! ¡A poc a poc! ¡Vinga! ¡A poc a poc! ¡Vine aquí!» i així una bona estoneta. En efecte la professora Milá va aconseguir que aquell moment tingués una audiència superlativa. Es desprèn d’aquests ensenyaments que el mètode infal·lible perquè les entrevistes tinguin èxit és que l’entrevistat es quedi en calçotets. Com aquella vegada, el 1993 (‘Queremos saber’, TVE) quan va aconseguir que Jesulín de Ubrique també s’abaixés els pantalons i ensenyés les cicatrius de les cornades que té a les cuixes.

Ara que Merceditas es postula per tornar a la tele, jo crec que hauria de parlar amb Nicola Pedrazzoli de seguida. A la seva cadena 8TV Frank Blanco (‘El circ’) ha inaugurat una secció de lligar en la qual els que busquen parella s’han de presentar en pilota picada, completament despullats. Ànims, Merceditas.