La Monste (Cristina Genebat) acaba de dir-li al Sergi, el seu marit (Julio Manrique), que s’ha acabat l’amor i vol separar-se. A ell l’agafa per sorpresa. Li costa reaccionar. Intenta convèncer-la i, de sobte, Genebat, l’actriu que li dona vida, es desploma al mig del plató. Desconcert entre el públic present. I segur que també en el de casa. L’equip, després de la sorpresa inicial, acudeix a atendre-la i es decideix aturar l’emissió.

Això podria haver passat així, però no és veritat. TV-3 ha enganyat l’audiència i el públic del plató amb la campanya més impactant fins a la data per conscienciar sobre les malalties cardiovasculars, en les quals se centra ‘La Marató’ d’aquest any 2022, que se celebra el pròxim 18 de desembre.

Amb aquesta anguniosa situació i un format que va més enllà dels convencionals de publicitat, el ‘teletó’ solidari’ pretén demostrar què és aquesta malaltia apel·lant més que mai a les emocions. Aquest moment, que és l’essència de l’espot de ‘La Marató’ de TV-3 i Catalunya Ràdio, es pot reviure a la web de TV-3.

Com es va gestionar

TV-3 havia anunciat que aquest dimecres s’estrenaria la sèrie de sis capítols ‘Quan el cor s’atura’, la seva primera ficció en rigorós directe, protagonitzada per Julio Manrique i Cristina Genebat. Els actors, que són parella a la vida real, donarien vida a la Montse i el Sergi, un matrimoni que havia passat de l’amor al desamor i havien de gestionar totes aquestes emocions d’una manera sana.

L’acció, apuntava la cadena, discorria en diferents decorats. Principalment, al menjador de la casa on sempre havien viscut, però també en altres espais que s’anirien descobrint al llarg dels capítols. Un dels reptes de la nova producció, es destacava, i una cosa que la feia diferent de totes les anteriors propostes, és que es feia des d’un plató amb públic i que la realització era en directe.

Els actors

Julio Manrique és un actor i director de gran prestigi que ha tingut una trajectòria professional molt vinculada a TV-3, on ha participat en sèries d’èxit com ‘Citis’, ‘El crack’, ‘Porca misèria’ i ‘Infidels’, i en telefilms com ‘Ermesenda’, ‘14 d’abril. Macià contra Companys’, ‘Carles, príncep de Viana’ i ‘L’estratègia del cucut’, entre d’altres.

Cristina Genebat, actriu coneguda pels teleespectadors de TV-3 per sèries com ‘Com si fos ahir’, ‘Merlí’, ‘La Riera’, ‘Infidels’, ‘Cites’ i ‘Ventdelplà’, entre d’altres. es troba actualment representat l’obra de teatre ‘La trena’.

Just després de la revelació que es tractava d’una sèrie fictícia, TV-3 ha emès un programa presentat per Eloi Vila on s’explica l’objectiu de la campanya i es mostra el ‘making off’ de la mà dels seus responsables: Àlex Marquina, director de l’àrea de Promoció i Estratègia de Marca de la CCMA, i Camil Roca, director creatiu de la campanya gràfica i adudiovisual de La Marató, juntament amb el seu equip creatiu, format per Marc Colombo i Raimon Bertran.

L’actriu Cristina Genebat, per descomptat, es troba en perfecte estat de salut.