La redacció d’Informativos Telecinco està de dol per la mort del petit Bruno, el fill de Rafa Carballo, un dels seus integrants. Isabel Jiménez i David Cantero han enviat aquest dimecres, en nom de tot l’equip, un missatge de carinyo al seu company i a la seva família per la mort del seu fill a causa d’una malaltia rara.

«Avui en el comiat volem enviar tot el nostre carinyo al nostre company Rafa Carballo i a la seva família per la mort del seu fill Bruno a causa de la rara malaltia que patia», va començar Jiménez.

«El petit Bruno feia anys que lluitava per la seva vida des que li van diagnosticar una encefalopatia espongiforme transmissible (EET)», va assegurar Cantero. «Des d’aquí, la seva família vol agrair tota l’ajuda que han rebut en aquesta dura batalla i el gran esforç de tot els que han estat amb ells», continuava Jiménez.

«De tota la gent que a través de gales, tornejos i carreres populars van aconseguir recaptar fons per avançar en una costosa i complexa investigació. Tots a Informativos Telecinco i Mediaset ens unim al seu dolor», va sentenciar David Cantero.

Els pares de Bruno també van donar l’últim adeu al seu fill a través de la pàgina de Facebook dedicada al nen: «Amb el cor trencat us hem de donar la més trista de les notícies: el nostre estimat Bruno acaba de marxar al cel. Gràcies, Bruno, per la lliçó de vida, gràcies pel llegat que ens deixes».

«Et prometem que intentarem disfrutar cada segon que ens ofereixi la vida com tu ens has ensenyat. El nostre amor infinit per tu ens acompanyarà en cada moment. T'estimem tant que no podem ni respirar del dolor que sentim. Avui el cel està de sort perquè rep el somriure més bonic del món. Adeu amor meu, fins aviat. Papa, mama i Maru», conclou la publicació.