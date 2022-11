Carles Porta torna aquesta nit a TV3 per posar llum a la foscor d’una nova tanda de casos, concretament quatre, de la crònica negra catalana. El primer lliurament de la nova temporada de Crims se centre en una gironina desapareguda fa gairebé una dècada. L’episodi arrenca a l’any 2013 quan una noia va a la comissaria dels Mossos per denunciar la desaparició de la seva mare a Girona. La dona es diu Montse Méndez i té 40 anys. Els investigadors no aconsegueixen desencallar el cas fins que la Policia Nacional a Madrid rep una informació molt rellevant. Segons explica la CCMA en un comunicat, el cas acabarà sent «un viatge d’anada i tornada entre Girona i Madrid».