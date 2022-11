El nou pla de subscripció que va anunciar Netflix a l’octubre per 5,49 euros al mes a canvi de mostrar anuncis ha començat a funcionar avui a Espanya. Ho ha fet a les 5 de la tarda, horari peninsular. També està disponible en onze països més: Alemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Mèxic i Regne Unit.

Aquesta nova modalitat de subscripció dona accés a una varietat de sèries i pel·lícules a la plataforma que es poden veure en una àmplia gamma de televisors i dispositius mòbils de la llar, tot i que amb una resolució màxima de 720p/HD. Fins fa poc, a Espanya hi havia només tres plans de Netflix amb diferents preus: el primer era el bàsic, per 7,99 euros, seguit de l’estàndard (12,99 euros) i el prèmium (14,99 euros). Ara s’hi afegeix un quart, el bàsic amb anuncis, per 5,49 euros al mes.

A més d’inserir una mitjana de 4 o 5 anuncis per hora (d’aproximadament 20 segons, que es veuran al principi i durant la reproducció del contingut), en aquesta nova modalitat algunes pel·lícules i sèries no estaran disponibles ni permetrà descarregar determinats títols per poder veure’ls sense connexió.

Com va detallar la companyia al seu moment, els anuncis duren 20 segons i es veuen al principi de les sèries i pel·lícules i també durant la seva reproducció. Els preus varien segons el país: a Alemanya, la subscripció és de 4,99 euros, a França puja a 5,99 euros i als EUA és de 6,99 dòlars.