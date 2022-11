‘Estirando el chicle’, podcast de Victoria Martín i Carolina Iglesias, és un dels noms més destacats que formen part de la llista de guardonats en la categoria de ràdio de la 68a edició dels premis Ondas, que han sigut atorgats durant la tarda d’aquest dimecres, 20 d’octubre, des de l’Estudi Toresky de Ràdio Barcelona Cadena SER: «Per un programa trencador en el llenguatge i l’enfocament que barreja humor, entrevistes i continguts socials sense prejudicis».

El premi per a ‘Estirando el chicle’ com a millor podcast o emissió digital arriba ex aequo al costat de ‘Deforme semanal ideal total’, programa presentat per Lucía Lijtmaer i Isabel Calderón a Radio Primavera Sound: «Per crear un xou radiofònic amb una visió provocadora i feminista de la cultura i de la vida»

D’altra banda, el jurat del premi també ha reconegut Iñaki Gabilondo amb un guardó especial al veterà periodista radiofònic després que anunciés la seva retirada professional: «Per la seva dilatada carrera radiofònica al servei de la ràdio i dels seus oients, per la dignitat amb què ha desenvolupat la seva tasca com a periodista en temps difícils i per la seva fidelitat als projectes professionals empresos en diferents etapes de la cadena SER. En temps de sotsobre i d’incògnita al món de la comunicació, el seu exemple ètic i la seva aposta pels valors que dignifiquen el periodisme continuen sent un exemple a seguir per part dels homes i les dones que es dediquen les tasques radiofòniques».

