Van sortint noves entregues del pòdcast de Corinna Larsen sobre Joan Carles de Borbó, i a les cadenes del telehipòdroma nacional les estan mirant amb lupa. No s’atreveixen, per ara, a visibilitzar, ressaltar o emetre tot el que diu.

En els informatius de dilluns, els de T-5. A-3, TVE-1 i La Sexta, ni piu d’aquesta nova entrega de Corinna. En els programes de sarcasme i explosió informativa d’aquest dilluns (‘Todo es mentira’, ‘Más vale tarde’ i ‘El intermedio’) sí que van abordar l’assumpte, però seleccionant meticulosament els talls d’àudio.

En aquests programes ha interessat visibilitzar quan Corinna parla de com es va quedar de meravellada quan veia arribar el seu estimat Joan Carles carregat amb bosses plenes de bitllets. Un altre tall que ha interessat molt ha sigut aquesta amenaça que pel que sembla algun agent del CNI li va xiuxiuejar a Corinna, amb nocturnitat i traïdoria: «Si no obeeixes pots morir en un túnel com Lady Di». I sobretot el que han reproduït amb molta fruïció i interès és el ‘malnom’, l’‘àlies’, que utilitzava l’emèrit per passar inadvertit: trucava per telèfon i deia que era ‘SUMER’, acrònim de ‘Sa Majestat El Rei’.

Amb aquest joc de paraules s’han entretingut molt. Però ha sigut a TV-3, a ‘Planta baixa’, on han emès un altre àudio del pòdcast de Corinna que les altres cadenes han intentat ometre. Ha sigut quan parla del que va costar –i de com es va pagar– la lluna de mel del llavors príncep Felip i Letizia Ortíz. Explica Corinna que Joan Carles li va encarregar el disseny i els preparatius d’aquesta costosa lluna de mel. I que li va ordenar trossejar-la al 50% en dues factures, una a la Zarzuela i una altra a l’empresa Navilot, actualment establerta a Barcelona –anteriorment a Alella– i ens advertien a ‘Planta baixa’: «Darrere de Navilot hi ha l’empresari, i amic de l’emèrit, Josep Cusí».

¡Ah! No crec que aquest silenci del telehipòdrom sobre la lluna de mel sigui per protegir Cusí. Més aviat sembla que el que s’intenta és evitar, tant sí com no, que els tripijocs del pare esquitxin el fill. Aquest tractament televisiu dels pòdcasts de Corinna –emetent-ne uns, tapant-ne d’altres– a mi em recorda el que va passar quan van sortir els ‘papers de Pandora’.

Les teles es van tornar turuletes seleccionant amb pinces quins defraudadors assenyalaven, i quins defraudadors tapaven i protegien. No fos que tinguessin problemes en la seva pròpia empresa, a les altures.