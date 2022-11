Netflix estrena el dimecres 9 de novembre la <strong>cinquena temporada de ‘The Crown</strong>’, la sèrie en la qual Peter Morgan ha anat disseccionant el longeu regnat d’Isabel<strong> II</strong>. Si en les anteriors ja s’havia analitzat bastant al detall què era fidedigne i què s’havia ficcionat per donar-li més força al relat, aquesta nova etapa s’enfrontarà a un escrutini més acarnissat, amb el Regne Unit encara de dol per la recent mort de la monarca i amb uns capítols que aborden uns anys, els 90, del més complicats per a la corona. «Per a Isabel II van ser, sens dubte, els pitjors de la seva vida i del seu regnat», afirma Ana Polo Alonso, especialista en comunicació política i institucional i autora de ‘La reina. La increíble vida de Isabel II’, editat per La Esfera de los Libros.

La guerra oberta entre <strong>Carles i Diana de Gal·les</strong> va viure la seva etapa més cruenta i acabaria desembocant en un sonor divorci, però la monarca va haver de lidiar amb molts més mals de cap durant aquella dècada, una cosa que sens dubte apareixerà a ‘The Crown 5’. ¿Quins van ser aquests malsons que van fer perdre la son a la reina i que hauríem de veure en aquesta temporada de la sèrie de Netflix, segons una experta en aquesta casa reial?