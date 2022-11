Acaba de començar al Jutjat Penal número 18 de Madrid el judici per suposada violació i abús que va patir la concursant Carlota Prado en el programa ‘Gran Hermano 18’, produït per la productora Zeppelin i emès per Tele 5 amb el nom de ‘Gran Hermano Revolution’.

Els successos van tenir lloc la matinada del 3 al 4 de novembre del 2017. El judici s’ha demorat cinc anys pel greu sotrac emocional i psicològic patit per la víctima, Carlota Prado, que ha hagut d’estar en tractament mèdic durant tot aquest temps. El ministeri fiscal acusa un altre concursant del programa, José María López, com autor de la suposada violació. No obstant, d’aquella infame sessió televisiva del 2017 sembla difícil exonerar de responsabilitat la productora i la cadena. Totes dues van ser corresponsables d’aquella nit de festa a la ‘casa-gàbia’ de Guadalix de la Sierra, on pel que sembla es van facilitar begudes alcohòliques als concursants. I sobretot responsables del que va passar després de la suposada violació, el miserable tractament que va rebre Carlota al ‘confessionari’, aïllada, demanant ajuda, i l’organització mostrant-li imatges de la seva pròpia violació quan ella estava inconscient i atordida. Tot allò va ser molt cafre, sí. La mateixa Carlota va declarar, temps després, que li havien ofert 25.000 euros perquè tingués la boca tancada. I ja sabem també que l’única preocupació de la cadena va ser intentar tapar el cas perquè no hi hagués una fuga d’anunciants. És a dir, preservar abans que res l’entrada de diners de la publicitat, cosa que no van aconseguir del tot i no van tenir més remei que aparcar la marca ‘Gran Hermano’ sine die. De manera que aquest judici que ara, cinc anys després, ha pogut començar, mereix atenció i seguiment. Una atenció i un seguiment que no sembla, per ara, que la tele estigui disposada a donar-nos.

No he vist –per ara– en cap informatiu de les cadenes del gran telehipòdrom, que hagin dedicat a aquesta obertura de judici ni un segon. No he vist desplegament de càmeres. Ni la necessària cobertura televisiva, tan habitual en casos de suposades violacions i abusos. Si aquesta opacitat segueix, només demostrarà una cosa: la gran hipocresia que hi ha instal·lada en la indústria televisiva. El seu gremialisme malaltís. La seva infame manera de tapar-se entre elles.