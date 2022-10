Les novetats en les sèries de l’‘streaming’ d’aquest novembre del 2022 venen marcades per la gran joia de la corona de Netflix, <strong>’The Crown’</strong>, que torna amb cares renovades al Palau de Buckingham, i per la primera sèrie de Tim Burton, ‘Miércoles’, impregnada del seu característic toc gòtic. També hi ha expectació per veure la nova ficció dels creadors de ‘Dark’, ’1899’, ambientada en un tètric barco. La producció espanyola també continua a l’alça, amb el revelador viatge de<strong> ‘La Ruta’</strong> per la València del ‘bakalao’ dels anys 80 i 90; la mudança dels inquilins de ‘La que se avecina’; del desenfrenament d’’Élite’; l’’Autodefensa’ de les noies de Filmin, i les lliçons de vida que proposa Borja Cobeaga en la comèdia ‘No me gusta conducir’.

ALTRES ESTRENES I TORNADES

JÓVENES ALTEZAS. Dia 1. Netflix. Quan el príncep Guillem (Edvin Ryding) arriba al prestigiós internat de Hillerska, comença a somiar un futur de llibertat, lluny de les obligacions sobiranes. Fins que, de sobte, es converteix en el pròxim en la línia successòria i les seves aspiracions se’n van en orris. Haurà de triar entre l’amor i el deure.

LOS WINCHESTER. Dia 1. HBO Max. Preqüela de ‘Supernatural’, és la història d’amor de com el John va conèixer la Mary, i com van arriscar tot no només per salvar el seu amor, sinó el món sencer.

SICÍLIA SENSE MORTS. Dia 1. Filmin. Adaptació de la novel·la homònima de Guillem Balaguer, una coproducció de Filmin junt amb IB3, À Punt i TV-3. La dona del president del Govern balear troba el cadàver d’una rata al cotxe. Mentrestant, el polític rep la visita d’un antic amic que l’informa de l’existència d’unes gravacions que podrien destapar informacions molt inconvenients per a la seva carrera.

THE HEAD. Dia 1. HBO Max. Els germans Pastor (’Los últimos días', 'Hogar') són darrere d’aquest ‘thriller’ internacional que ja es va poder veure a Orange TV. Ambientat en una estació polar en la qual treballen diversos científics i que queda incomunicada, la representació espanyola la posen Álvaro Morte i Mónica López.

TOTAL CONTROL. Dia 1. Filmin. Temporada 2. ’Thriller’ polític. Després d’enderrocar la primera ministra, Rachel Anderson, Alex Irving afronta el repte més gran: la gent està llesta per votar.

ANATOMÍA DE GREY. Dia 2. Disney+. Temporada 19. Cinc nous residents s’incorporen al personal del Gray Sloan Memorial Hospital, amb Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho i Midori Francis unint-se al repartiment.JOE PERA TALKS WITH YOU. Dia 2. HBO MaxREBOOT: EL REENCUENTRO. Dia 2. Disney+. Comèdia en la qual el repartiment d’una ‘sitcom’ que va triomfar en els 2000 es veu obligat a tornar a unir-se.ESTACIÓN 19. Dia 2. Temporada 6. Disney+. La vida i la feina d’un grup d’heroics bombers de Seattle .GOLES EN CONTRA. Dia 2. Netflix. Sèrie inspirada en l’assassinat del futbolista colombià Andrés Escobar, el 1994.

CHICAGO FIRE. Dia 2. AXN. Temporada 10

THE ROOKIE. Dia 2. TNT. Temporada 5

FUTURE MAN. Dia 2. Disney+. Un noi aconsegueix superar un videojoc, una cosa que mai ningú havia aconseguit. Però aquest fet tindrà imprevisibles conseqüències.

EL REINO DE LOS SUEÑOS. Dia 2. HBO Max. Sèrie documental sobre el meteòric ascens dels dissenyadors John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen i Tom Ford i dels emperadors del luxe Bernard Arnault (LVMH), Francois Pinault (Gucci Group) i Anna Wintour (Vogue EUA).

KEVIN CAN F***K HIMSELF. Dia 3. AMC+. Temporada 2. L’Allison haurà de canviar el pla inicial per escapar-se del seu marit.

BLOCKBUSTER. Dia 3. Netflix. Quan Timmy Yoon (Randall Park) s’assabenta que porta l’últim videoclub Blockbuster dels EUA, ell i el seu personal (que inclou la noia que li agrada des de sempre) lluiten per no abaixar la persiana. Però només triomfaran si aconsegueixen que la seva comunitat recordi que ells ofereixen una cosa que les grans corporacions no poden donar-los: el contacte humà.

EL PRÍNCIPE DRAGÓN. Dia 3. Netflix. Temporada 4. La nova temporada, titulada ‘El misterio de Aaravos’, està protagonitzada per l’enigmàtic elf Aaravos, que reclama el món màgic de Xadia després de diversos segles de planificació meticulosa.

CHUCKY. Dia 3. SyFy. Temporada 2. Sèrie de terror sobre el famós ninot diabòlic.

LAS ÚLTIMA ESTRELLAS DE HOLLYWOOD. Dia 3. HBO Max. Sèrie documental del guionista Stewart Stern sobre la història d’amor de Paul Newman i la seva dona, Joanne Woodward.

THE OUTLAWS. Dia 3. HBO Max

LOW COUNTRY: LA DINASTIA MURDAUGH. Dia 3. HBO Max. eva sèrie

LOW COUNTRY: LA DINASTIA MURDAUGH qüestiona el poder desenfrenat dels privilegis i el rastre de mort i destrucció que és capaç de deixar una família.

MANIFEST. Dia 4. Netflix. Temporada 4. Dos anys després que el brutal assassinat de la Grace trastornés les vides dels Stone, la família passa un moment terrible. El Ben, que busca la seva filla segrestada, renuncia al lloc de cocapità del barco i deixa tota la responsabilitat en mans de la Michaela.

CARNIVAL ROW. Dia 4. Amazon Prime Video. Temporada 2

EL SECRETO DE LA FAMILIA GRECO. Dia 4. Netflix. Sèrie mexicana sobre una família aparentment perfecta que segresta en secret persones adinerades per demanar rescat i així mantenir el seu alt nivell de vida.

THE FABULOUS. Dia 4. Netflix. L’amor i l’amistat d’uns joves entregats al món de la moda, la seva gran passió.

LA COSTA DE LOS MOSQUITOS. Dia 4. Apple+. Temporada 2. Després d’aconseguir escapar vius de Mèxic pels pèls, la família Fox s’endinsa en la profunditat de la selva guatemalenca per trobar-se amb una vella amiga i la seva comunitat de refugiats.

SLUMBERKINS. Dia 4. Apple+. Sèrie infantil d’animació 2D i marionetes de Jim Henson Company.

LA BREA. Dia 4. HBO Max. Temporada 2

THE HYPE. Dia 4. HBO Max. Temporada 2

LAS AMISTADES PELIGROSAS. Dia 6. Lionsgate+. Preludi de la clàssica novel·la de Laclos del segle XVIII que se centra en com la marquesa de Merteuil (interpretada per Alice Englert) i el vescomte de Valmont (Nicholas Denton) es van conèixer quan eren un parell de joves amants apassionats al París en vigílies de la revolució francesa.

SPECTOR. Dia 6. Movistar Plus+. ’True crime’ sobre l’assassinat, el 2003, de l’actriu Lana Clarkson. El cadàver va aparèixer a la mansió del productor musical Phil Spector.

EL ARTE DEL CRIMEN. Dia 7. AXN. Sèrie francesa sobre un policia que entra a l’OCBC (Oficina Central de la lluita contra el tràfic de Béns Culturals), on haurà de formar equip amb una historiadora de l’art molt reconeguda i amb una imaginació desbordant.

CONFÍA EN MÍ. Dia 7. HBO Max. Jonny Murphy (Eden H. Davies) és un adolescent de 16 anys amb depressió i ansietat no diagnosticades, que fa tots els possibles per amagar el seu malestar. Quan s'enfronti a una tragèdia haurà de decidir com pot continuar endavant.

THE KINGDOM: EXODUS. Dia 8. Filmin. Fins a 25 anys han hagut de passar perquè el cineasta danès Lars von Trier, un dels impulsors del moviment Dogma 95, estreni els cinc capítols de la tercera temporada d’aquesta sèrie ambientada en un laberíntic hospital situat en un antic pantà. La batalla entre el bé i el mal torna a estar servida, amb cert humor pel mig. El repartiment inclou estrelles del cine nòrdic com Lars Mikkelsen (’Devils’), Nikolaj Lie Kaas (’Los casos del Departamento Q’), Mikael Persbrandt (’El Hòbbit’) i Tuva Novotny (’Nobel’), amb el suec Alexander Skarsgaard (’Big Little Lies’, ‘Succession’) com a estrella convidada.

MARION. Dia 9. Calle 13. Sèrie francesa sobre una dona que ha d’aprendre a compaginar la feina com a policia amb el paper de mare.

LOS MONTANER. Dia 9. Disney+. Docusèrie sobre la família dels Montaner, que s’ha convertit en un autèntic fenomen a les xarxes socials i el pare de la qual és una de les icones més destacades de la música llatina.

DAVID BECKHAM: AL RESCATE DEL EQUIPO. Dia 9. Disney+. Sèrie documental en la qual el futbolista britànic s’uneix als Westward Boys, un equip d’East London, per intentar fer-lo reflotar.

ZOOTOPIA+. Dia 9. Disney+. ’Spin-off’ de la pel·lícula d’animació.

EN TERAPIA (FRANÇA). Dia 10. AMC+. Temporada 2. Els nous episodis transcorren el 2020, després del primer confinament, compten amb Charlotte Gainsbourg entre el repartiment. MOOD. Dia 10. AMC+. L’actriu i cantautora Nicôle Lecky (‘Sense8’, ‘Crimen en el paraíso’) adapta la seva pròpia obra de teatre ‘Superhoe’. Interpreta una aspirant a rapera que somia en una carrera exitosa, però passa molt de temps tancada a la seva habitació. Expulsada de casa després d’una baralla, coneix una noia que la introdueix al món dels ‘influencers’.

A GRITO HERIDO. Dia 11. Amazon Prime Video. Comèdia colombiana sobre cinc amigues que es retroben en un casament.

MYTHIC QUEST. Dia 11. Apple+. Temporada 3. l’Ian i el Poppy exploren el món dels videojocs amb la seva acabada de crear societat, GrimPop Studios, i la Dana es veu obligada a mediar en les incessants disputes dels seus caps. Quan torna a Mythic Quest, el David va prenent possessió del seu nou rol com a cap, on per primera vegada és al comandament de veritat, amb la Jo novament com la seva assistent, més lleial que mai; la Carol intenta trobar el seu lloc després d’un nou ascens. A Berkeley, la Rachel lluita per trobar l’equilibri entre la seva moral i el capitalisme, mentre que el Brad surt de la presó i intenta reincorporar-se a la societat.

INTERRUPTORES. Dia 11. Apple+. Sèrie antològica futurista que aborda temes relacionats amb els nens a través de la lent de la ciència-ficció.

MAMÍFEROS. Dia 11. Amazon Prime Video. Jez Butterworth (guanyador de dos premis Olivier i Tony) aborda les complexitats del matrimoni a través d’una parella que està esperant un fill. Un xef (James Corden) descobreix secrets inesperats de la seva dona (Melia Kreiling) i comença a buscar respostes amb l’ajuda del seu cunyat (Colin Morgan). Però aquest últim també veurà perillar la relació amb la seva dona (Sally Hawkings).

PETRA. Dia 13. Calle 13. Temporada 2

TELETUBBIES. Dia 14. Netflix. Versió del segle XXI de la mítica sèrie preescolar protagonitzada pel Tinky Winky, el Dipsy, la Laa-Laa i el Po.

UMMO. Dia 14. Movistar Plus+. Sèrie documental que analitza el cas més conegut d’ovnis a Espanya.

KADEWE. Dia 15. Filmin. Quatre joves amics, progressistes i ambiciosos, van a la recerca de la realització personal al Berlín dels anys 20, amb l’ombra del nacionalsocialisme de fons.

NARUTO SHIPPUDEN. Dia 15. Amazon Prime Video. Temporada 2

UN SUEÑO REAL. Dia 16. HBO Max. Temporada 2. Sèrie documental sobre les jugadores del Reial Madrid.

MUERTOS PARA MÍ. Dia 17. Netflix. Temporada 3 (última). Després d’un altre atropellament amb fuga, la Jen i la Judy reben notícies traumàtiques i estan disposades a jugar-se la vida per una amistat que està per sobre de la llei.

MOONSHINE. Dia 18. Movistar Plus+. Temporada 2. Després de deixar de banda les rivalitats entre els germans per salvar el ‘resort’ del tancament, els Finley-Cullen s’enfrontaran a impostos amb què no comptaven. Però imaginació no els faltarà per continuar amb l’ànim pels núvols, amb un esdeveniment Lobsterpalooza (amb la llagosta com a protagonista), un divertit bingo i una esbojarrada festa de comiat a la platja.

BLUE MOON. Dia 17. AMC+. Temporada 2. L’especialista en explosius militars Justine no sap en qui confiar i tant ella com l’organització es veuen embolicats en una intriga política molt delicada.

LA VIDA SEXUAL DE LAS UNIVERSITARIAS. Dia 17. HBO Max. Temporada 2. Els estudiants tornen a classe després de les vacances de tardor.

SOMEBODY. Dia 18. Netflix. Sèrie coreana sobre una desenvolupadora de ‘software’ que es veu embolicada en un cas d’assassinat vinculat a la seva aplicació de cites.

NO INTERRUMPAS, GALLINITA. Dia 18. Apple+. Sèrie preescolar d’animació, basada en la guardonada sèrie de llibres de David Ezra Stein.

CARA A CARA. Dia 22. Filmin. Temporada 2. Una psicòloga descobreix en una sessió d’hipnosi amb un nou client que és un assassí a sou, i que el seu últim encàrrec es resoldrà aquella mateixa nit.

ECHO 3. Dia 23. Apple+. ’Thriller’ que combina l’anglès i el castellà creat per Mark Boal (guanyador de l’Oscar per ‘En tierra hostil’). Quan una brillant científica nord-americana (Jessica Ann Collins) desapareix a la frontera entre Colòmbia i Veneçuela, el seu germà (Luke Evans) i el seu marit (Michiel Huisman), dos homes amb gran experiència militar i passats complicats, lluiten per trobar-la.

FAMILY LAW (CASOS DE FAMILIA). Dia 23. AXN White. Temporada 2

L: GENERACIÓN Q. Dia 23. Movistar Plus+. Temporada 3. Bette Porter (Jennifer Beals) està entre una decepció devastadora i una confessió sorprenent després que la Tina (l’estrella convidada Laurel Holloman) aparegui a la seva porta. Mentre decideixen el seu futur, la seva filla Angie (Jordan Hull) és feliç amb la seva nova llibertat a la universitat, però troba l’amor en llocs equivocats.

EL PRIMER AMOR. Dia 24. Netflix. Una història d’amor intergeneracional inspirada en ‘First Love’ (1999) i ‘Hatsukoi’ (2018), dues cançons de Hikaru Utada. A finals dels anys noranta, dos adolescents s’enamoren per primera vegada. Vint anys després, un dels protagonistes està a punt de comprometre’s i l’altre està divorciat i té un fill adolescent que s’està enamorant per primera vegada.

MCDONALD & DODDS. Dia 27. Cosmo. Temporada 3

WE’RE HERE. Dia 28. HBO Max. Temporada 3. Les ‘drag queen’ Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara i Shangela continuen el viatge pels petits pobles dels Estats Units.

AUTODEFENSA. Dia 29. Filmin. Berta Prieto i Belén Barenys (una de les coristes del famós ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest) protagonitzen la segona sèrie original de Filmin, amb caires autobiogràfics i un to desenfadat. Interpreten dues barcelonines d’uns vint anys que experimenten els alts i baixos de la joventut i la dificultat de trobar-se a un mateix i utilitzen el descontrol com a escapatòria.

EL PACIENTE. Dia 30. Disney+. Joel Fields i Joe Weisberg, els creadors de ‘The Americans’, estan darrere d’aquest ‘thriller’ psicològic sobre un terapeuta (Steve Carell) a qui el seu pacient, un assassí en sèrie amb mètodes d’allò més expeditius, manté reclòs (Domhnall Gleeson). La seva intenció és obligar-lo que el curi. Mentre reflexiona sobre el seu propi passat i s’enfronta als seus traumes més recents, haurà d’encarrilar la conducta del pacient abans de convertir-se en el seu còmplice per encobrir-lo o, encara pitjor, en una de les seves víctimes.