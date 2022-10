Antena 3 estrena aquesta nit, a les 22:10 hores, ‘Wonder Woman’. Dirigida per Patty Jenking l’any 2017, la pel·lícula està protagonitzada per Gal Gadot, Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Eugene Brave Rock, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Samantha Jo, Lisa Loven, Florence Kasumba, Mayling Ng, Emily Carey, Doutzen Kroes i Jemma Moore, entre altres.

A la protegida i paradisíaca illa tropical de Themyscira, Diana Prince (Gal Gadot) és una princesa guerrera amazona que ha sigut criada per la seva mare, la reina Hippolyta (Connie Nielsen), i les seves tietes, la general Antíope (Robin Wright) i menalippe (Lisa Loven Kongsli). Diana ha sigut entrenada per ser una lluitadora invencible. Però, mentre Hippolyta vol protegir la seva filla del món exterior, Antíope vol que estigui preparada per sortir fora de l’illa.

Tot canvia en la vida de la princesa quan el pilot nord-americà, Steve Trevor (Chris Pine) s’estavella per accident a l’illa. Trevor li explicarà a Diana l’existència d’un conflicte massiu a l’exterior, una guerra mundial que està causant el caos a tot el món. És llavors quan la princesa prendrà la decisió d’abandonar casa seva i els paradisíacs terrenys de Themyscira, amb l’objectiu de salvar al món.