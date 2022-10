S’acaba d’aturar Nuria Roca a ‘El hormiguero’ (A-3 TV) en la quantitat de notícies falses i titulars tramposos que publiquen alguns mitjans i plataformes per aconseguir atraure audiència. En va posar alguns exemples.

Segons un tinglado de nom Trendings, «Laura Llopis, dona de Pablo Motos, confirma que l’ha fet fora de casa seva». I entres a la notícia, fas clic, i resulta que és totalment fals. En va posar una altra, de Reportajes.com, el titular del qual deia: «Juan del Val en xoc al descobrir que Nuria Roca va fugir amb el seu exnòvio», i a dins tampoc trobes res d’això. Finalment ens va posar un titular sobre Chenoa, una altra vegada de Trendings, que advertia: «Chenoa explica per què deixarà de dormir amb el seu marit i es prepara per al pitjor», i el que expliquen dins és que Chenoa farà un programa de ràdio nocturn i a partir d’ara se n’haurà d’anar a dormir més tard del que ho fa.

Els exemples que ha tret Nuria Roca són il·lustratius de les trampes sense escrúpols que construeixen uns quants semidelinqüents de la informació, en això estem d’acord, però Nuria Roca podia haver ampliat el camp d’observació i a més de treure portals digitals fraudulents, podia haver tret també les enormes trampes de la televisió. Un exemple d’ara mateix: mentre escric aquest article tinc sintonitzada la cadena Cuatro, i a ‘Todo es mentira’ porten anunciant des de fa una hora aquest titular: «Risto i Mariló comunicaran ben aviat una informació realment important». Afegeixen que la notícia «¡Travessarà els murs de la Moncloa i, a més, afectarà totes les cadenes!». Al cap d’una hora, creant-nos una ansietat horrorosa, ens han comunicat que la gran notícia, aquesta bomba contra la Moncloa, és que Mariló Montero i Risto Mejide presentaran les campanades a Mediaset aquest Nadal. Home, és veritat que aquest esquer televisiu no és tan canalla com els altres, però continua sent farsant i trampós.

L’ENTERRAMENT DEL PROCÉS .– En el ‘Zona Franca’ (TV-3) acaben d’aparèixer tres senyores de dol, vetllant i plorant un cadàver en un taüt. I el presentador, Diaz, va anunciar solemnement: «¡El procés ha mort!». ¡Ahh! Segons el meu parer això també és un exemple d’informació falsa i tramposa. El procés no pot donar-se per mort mentre hi hagi gent que visqui d’ell tan ricament. Només a la CCMA es compten per dotzenes.