800 metros, la sèrie de Netflix basada en la investigació de la figuerenca Anna Teixidor que narra els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, guanya un premi Ondas com a millor documental o sèrie documental.

El món a Rac1, conduït pel periodista Jordi Basté a la cadena Rac1, ha guanyat aquest dimecres el premi Ondas al millor programa de ràdio. Els guardons s'han fet públics aquesta tarda a la Cadena Ser, organitzadora de les distincions. El periodista Carles Francino s'ha endut l'Ondas a la trajectòria o millor labor professional, mentre que l'humorista Andreu Buenafuente ha estat considerat el millor presentador. El programa Joc de Cartes, de TV3, ha estat el millor programa de cadenes no nacionals i el Festival Porta Ferrada ha rebut una menció especial del jurat en l'àmbt dels premis nacionals de música. Saber y ganar, el concurs conduït per Jordi Hurtado, ha estat considerat el millor programa d'entreteniment.

Dins l'àmbit de la televisió, per a la cobertura de la guerra d'Ucraïna de RTVE com a millor programa d'actualitat o cobertura especial; per a La que se avecina, de Telecinco / Mediaset España com a millor sèrie de comèdia; per a Cardo, d'Atresmedia, com a millor sèrie de drama; per a Javier Cámara a Vota Juan, Vamos Juan i Venga Juan, d'HBO Max, com a millor intèrpret masculí en ficció, i per a Elena Rivera a Los herederos de la Tierra i Sequía de RTVE com a millor intèrpret femenina en ficció.

Pel que fa als premis nacionals de ràdio, a banda del que s'ha endut el programa de Basté també s'ha premiat Boulevard per l'especial Cárceles Vascas, de Radio Euskadi, com a millor programa de ràdio de proximitat. La Desbandá, de Onda Color, ha rebut una menció especial.

La millor programació especial de ràdio ha estat la cobertura de Radio Nacional de España (RNE) de la guerra d'Ucraïna, encarnada en la figura del periodista i enviat especial Fran Sevilla; mentre que la millor idea radiofònica se l'ha endut El descampao amanece, Mirando al Espacio, de Sergio Mena, a La Ser.

Encara dins l'àmbit de la ràdio, el millor podcast o programa d'emissió digitial ha estat per a Misterio en la Moraleja. ¿Quién votó a Podemos?', d'Spotify.

Pel que fa als premis Ondas nacionals de música, s'ha distingit la trajectòria de Luz Casal; Dani Fernández com a fenomen musical de l'any, i el concert de clausura de la gira La Cruz del Mapa. Hay que vivir el momento, de Manuel Carrasco, com a millor espectacle, gira o festival.

La resta de guardons han estat per a Limbo, de Latino USA, Public Radio Exchange i Futuro Medio Grup, dels Estats Units, com a premi internacional de ràdio, i Crimes de guerre, avec les enquêteurs en Ukraine, de RTS – Radio Télévision Suisse, de Suïssa, com a premi internacional de televisió.

Finalment, el premi nacional de publicitat en ràdio ha destacat com a millor campanya de ràdio Tiempos aún más confusos, de l'agència David Madrid per Burger King. La millor agència de ràdio ha estat Mono Madrid.