Una nova estafa de les múltiples que circulen per les xarxes té en el punt de mira els clients de la plataforma Netflix. Els Mossos han alertat que s'ha detectat la recepció d'SMS fraudulents ('smishing') en què se suplanta la plataforma de contingut d'entreteniment audiovisual.

⚠️ Suplanten @NetflixES i et diuen que no han renovat la suscripció del teu compte perquè has de confirmar el pagament i les teves dades en 24 hores. No piquis, és una campanya d'smishing #StopEstafes #CyberSecMonth pic.twitter.com/o7ZFHnPCE8 — Mossos (@mossos) 25 de octubre de 2022

L'objectiu d'aquesta campanya és redirigir la víctima a través d'un enllaç fraudulent a un web que suplanta el lloc oficial de Netflix, a fi d'obtenir les credencials d'accés al seu compte. Pretenen alarmar la víctima perquè faci clic sobre l'enllaç amb suposats problemes en el pagament de la subscripció.

Si estàs subscrit a Netflix, incideix l'Oficina de Seguretat de l'Internauta, i has rebut un SMS en què se t'indica que el pagament ha sigut erroni, has clicat a l'enllaç que t'ha redirigit suposadament a la plataforma i has introduït les teves credencials d'accés (usuari i contrasenya), possiblement has sigut víctima d'aquest atac.

Com has d'actuar? El primer que has de fer és comprovar si encara tens accés al teu compte de Netflix. Si és així, canvia la contrasenya. Si no pots connectar-te al teu compte, la recomanació és contactar amb Netflix.

I si ja has introduït les dades de la teva targeta de crèdit, hauries de posar-te en contacte amb el teu banc o amb el número de telèfon d'emergència de la companyia emissora de la teva targeta de crèdit per bloquejar-la.