Els abonats de Netflix reben el mes amb l’opció de passar-se a una oferta més econòmica amb anuncis (que estarà disponible a partir del dia 10) i amb el desembarcament d’estrenes tan esperades com la cinquena temporada de<strong> ‘The Crown’</strong>, amb nou repartiment. També hi ha expectació per veure ‘1899’, la nova proposta dels creadors de la intricada ‘Dark’, amb presència espanyola, i ‘Miércoles’, la sèrie de Tim Burton. A més, torna l’alumnat d’‘Élite’, amb cares noves, i els misteris de Millie Bobby Brown amb ‘Enola Holmes 2’.

ALTRES SÈRIES

JÓVENES ALTEZAS. Dia 1. Quan el príncep Guillem (Edvin Ryding) arriba al prestigiós internat de Hillerska, comença a somiar un futur de llibertat, lluny de les obligacions sobiranes. Fins que, de sobte, es converteix en el pròxim en la línia successòria i les seves aspiracions se’n van en orris. Haurà d’elegir entre l’amor o el deure.

GOLES EN CONTRA. Dia 2. Sèrie inspirada en l’assassinat del futbolista colombià Andrés Escobar, el 1994.

BLOCKBUSTER. Dia 3. Quan Timmy Yoon (Randall Park) s’assabenta que porta l’últim videoclub Blockbuster dels EUA, ell i el seu personal (que inclou la noia que li agrada des de sempre) lluiten per no abaixar la persiana. Però només triomfaran si aconsegueixen que la seva comunitat recordi que ells ofereixen una cosa que les grans corporacions no poden donar-los: el contacte humà.

EL PRÍNCIPE DRAGÓN. Dia 3. Temporada 4. La nova temporada, titulada ‘El misterio de Aaravos’, està protagonitzada per l’enigmàtic elf Aaravos, que reclama el món màgic de Xadia després de diversos segles de planificació meticulosa.

MANIFEST. Dia 4. Temporada 4. Dos anys després que el brutal assassinat de la Grace trastornés les vides dels Stone, la família passa un moment terrible. El Ben, que busca la seva filla segrestada, renuncia al lloc de cocapità del barco i deixa tota la responsabilitat en mans de la Michaela.

EL SECRETO DE LA FAMILIA GRECO. Dia 4. Sèrie mexicana sobre una família aparentment perfecta que segresta en secret persones adinerades per demanar rescat i així mantenir el seu alt nivell de vida.

THE FABULOUS. Dia 4. L’amor i l’amistat d’uns joves entregats al món de la moda, la seva gran passió.

TELETUBBIES. Dia 14. Versió del segle XXI de la mítica sèrie preescolar protagonitzada pel Tinky Winky, el Dipsy, la Laa-Laa i el Po.

MUERTOS PARA MÍ. Dia 17. Temporada 3 (última). Després d’un altre atropellament amb fuga, la Jen i la Judy reben notícies traumàtiques i estan disposades a jugar-se la vida per una amistat que està per sobre de la llei.

SOMEBODY. Dia 18. Sèrie coreana sobre una desenvolupadora de ‘software’ que es veu embolicada en un cas d’assassinat vinculat a la seva aplicació de cites.

EL PRIMER AMOR. Dia 24. Una història d’amor intergeneracional inspirada en ‘First Love’ (1999) i ‘Hatsukoi’ (2018), dues cançons de Hikaru Utada. A finals dels anys noranta, dos adolescents s’enamoren per primera vegada. Vint anys després, un dels protagonistes està a punt de comprometre’s i l’altre està divorciat i té un fill adolescent que s’està enamorant per primera vegada.

ALTRES PEL·LÍCULES

LA BALA PERDIDA 2. Dia 10. Després de la mort del Charas, el Lino (Alban Lenoir) i la Julia (Stéfi Celma) agafen el timó i munten la nova unitat d’estupefaents. Resolt a trobar els assassins del seu germà i el seu mentor, el Lino persevera en la seva persecució i no deixa que ningú s’interposi en el seu camí.

NAVIDAD DE GOLPE. Dia 10. Després d’un accident d’esquí que li provoca amnèsia total, l’aviciada i acabada de prometre hereva d’un hotel (Lindsay Lohan) acaba sota les cures de l’atractiu propietari d’un hostalatge (Chord Overstreet) i la seva precoç filla en els dies previs al Nadal.

EL DRAGÓN DE PAPÁ. Dia 11. Pel·lícula d’animació basada en el llibre infantil de Ruth Stiles Gannett. Un nen s’escapa a una misteriosa illa en la qual habita un drac.

MONICA, O MY DARLING. Dia 11. Un expert en robòtica decideix unir-se a un pla criminal quan una història apassionada agafa un rumb inesperat.

¡QUE VIVA MÉXICO! Dia 16. Sàtira política del director Luis Estrada (‘La ley de Herodes’, ‘La dictadura perfecta’). Després de la mort del seu avi miner, el Pancho viatja amb la seva família al poble de La Prosperidad.

NAVIDAD CONTIGO. Dia 17. Atabalada per la seva feina, l’estrella del pop Angelina s’escapa a un poble de l’estat de Nova York per complir el desig d’una jove fan. Allà no només trobarà la inspiració necessària per revitalitzar la seva carrera, sinó també una oportunitat de trobar l’amor de la seva vida.

EL PAÍS DE LOS SUEÑOS. Dia 18. Pel·lícula de fantasia basada en la novel·la homònima de Winsor McCay, protagonitzada per un dels herois del cine d’acció, l’Aquaman Jason Momoa. Una nena que acaba de perdre el seu pare descobreix un misteriós mapa que la porta fins al món dels somnis, en què coneixerà un personatge que l’ajudarà a fugir dels malsons.

LAS NADADORAS. Dia 23. Drama basat en fets reals centrat en dues germanes sirianes, Yusra i Sara Mardini, que van passar d’un país destruït per la guerra a participar en els Jocs Olímpics de Rio del 2016 i guanyar-los.

EL DIARIO DE NOEL. Dia 24. Quan l’escriptor supervendes Jake Turner (Justin Hartley) torna a casa per Nadal per posar en ordre l’herència de la seva mare, amb la qual no tenia tracte, descobreix un diari. Aquest conté molts secrets, tant del passat del Jake com del de la Rachel (Barrett Doss), una enigmàtica noia.

ME LLAMO VENGANZA. Dia 30. Pel·lícula italiana d’acció. Quan uns vells enemics maten la seva família, un antic sicari de la màfia fuig a Milà amb la seva filla. Escrita i dirigida per Cosimo Gomez i protagonitzada per Alessandro Gassman.

DOCUMENTALS, ‘REALITIES’ I ESPECIALS

KILLER SALLY. LA CULTURISTA ASESINA. Dia 2. Docusèrie sobre la mort del campió de boxa Ray McNeil en mans de la seva dona, també culturista. Ella va al·legar defensa pròpia i que era víctima de violència domèstica.

NEAL BRENNAN: BLOCKS. Dia 8. Especial de comèdia de Neal Brennan.

¿SOY LO BASTANTE NEGRO PARA TI? Dia 11. Pel·lícula documental en què l’escriptor i historiador del cine Elvis Mitchell examina l’ofici i el poder del cel·luloide des d’una perspectiva sovint ignorada: la contribució afroamericana al setè art de l’era dels setanta. Inclou testimonis de Charles Burnett, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne i Zendaya.

CAPTURING THE KILLING NURSE. Dia 11. Documental basat en ‘El ángel de la muerte. El asesino en série más prolífico de la historia de los Estados Unidos’, el ‘best-seller’ de Charles Graeber sobre Charlie Cullen, un infermer que va resultar ser un assassí en sèrie. Conté entrevistes amb el personal de l’hospital que va denunciar el seu col·lega i amb els inspectors que van resoldre el cas, així com una gravació d’àudio del mateix Cullen en què revela el tortuós camí que el va portar a la presó.

HUYE Y GANA. Dia 15. Concurs en format ‘reality’ protagonitzat per famosos que poden guanyar un premi en metàl·lic proporcional al temps que passin fugint dels seus perseguidors.

YO SOY VANESSA GUILLÉN. Dia 17. Pel·lícula documental sobre la història de Vanessa Guillén, una soldada de l’Exèrcit dels EUA que va ser assetjada sexualment i assassinada per un company.

SNACK VS CHEF. Dia 30. En aquest nou concurs culinari, presentat pels humoristes Megan Stalter i Hari Kondabolu, 12 xefs competeixen en un combat de mossades. No només han de recrear algunes de les bocades més mítiques del món, sinó que els desafien a inventar les seves pròpies versions de clàssics populars.