Telecinco emet aquesta nit, a les 22.00 hores, una nova entrega de ‘¿Quién es mi padre?’. L’any 1989, José María Ruiz-Mateos, casat i amb 13 fills, coneix a Chicago la mexicana Patricia Montes de Oca, amb la qual entaula una relació íntimade la qual neix l’Adela. La història d’aquesta jove, finalment reconeguda per la justícia el 2017 com a filla de l’empresari, serà l’eix argumental del nou programa del format presentat per Carlota Corredera.

La relació extramatrimonial de Ruiz-Mateos s’estén al llarg de diversos anys, en hotels i en un apartament que paga a la mexicana perquè passi la seva estada al nostre país. Al quedar embarassada, torna a Chicago i dona a llum l’Adela el 1991. Conscient de la seva existència, Ruiz-Mateos corre amb totes les despeses de l’Adela des del seu naixement i manté contacte amb ella, però mai la va reconèixer legalment ni va parlar d’ella a la seva família.

El programa mostrarà en exclusiva les imatges del bateig de l’Adela i de les persones que van ser-hi presents, així com les transaccions que la Patricia rep de Ruiz-Mateos per cobrir les despeses de l’Adela. Mare i filla passen els mesos d’estiu a Espanya juntament amb el fundador de Rumasa, que ho paga tot.

El 2014, l’Adela té 19 anys i ja no vol estar amagada. Aquell any es fa pública la seva existència, els seus desitjos per veure i cuidar el seu pare, ja molt malalt, i la seva lluita per tenir els mateixos drets que els seus germans. No serà fins al 2017, prèvia exhumació del cadàver de Ruiz-Mateos per obtenir una mostra de l’ADN que cap germà vol aportar, quan sigui reconeguda legalment com a filla de l’empresari.

El reportatge compta amb la participació de la mateixa Adela i la seva mare, Patricia; Teresa Bueyes, la seva advocada; Joaquin Yvancos, exadvocat de José María Ruiz-Mateos, i Ignacio Fernández, exportaveu de l’empresari, entre d’altres. Junt amb Carlota Corredera i les protagonistes del documental, seran al plató els periodistes Pilar Vidal i Juan Luis Galiacho; l’advocada Teresa Bueyes; la psicòloga Ana Villarrubia i Cuca García de Vinuesa, excap de premsa de José María Ruiz-Mateos, entre d’altres.