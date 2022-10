Antena 3 va emetre ahir a la nit una nova entrega d’‘El hormiguero’ amb Daniel Craig, Kate Hudson i Rian Johnson, que van acudir a l’espai de Pablo Motos per promocionar l’esperada estrena de ‘Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion’. Però a més, com cada dijous, el programa va organitzar una tertúlia amb Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca i Tamara Falcó en la qual es van tractar temes d’actualitat.

Els col·laboradors van parlar sobre les diferents postures d’Unides Podem i del PSOE respecte a la ‘llei trans’, que també està provocant divisió en el si dels socialistes. En aquest sentit, Juan del Val va afirmar que es tracta d’una llei «molt complexa» i va posar el focus en els menors: «Fins i tot els especialistes diuen que hi pot haver algun problema. Em sembla que no tot es pot ideologitzar. Són els experts els qui han d’intervenir més en el que estan fent».

Nuria Roca també va compartir el seu punt de vista: «Em sembla bé que no es posin d’acord fins i tot dins del propi partit; és una llei que té molts racons». «No tinc una opinió clara sobre el tema, però crec que s’han de prendre decisions per alleugerir el procés a la gent que el pateix, perquè és un sofriment fins que s’arriba a un lloc millor», va recordar.

«Legislar partint dels sentiments em genera moltíssims dubtes i, efectivament, és un sofriment molt important sentir-te en un cos que no és el teu. L’autodeterminació de gènere només per un sentiment em sembla que només pot frivolitzar», va apuntar del Val, que, segons va comentar, va mantenir una conversa amb «el màxim especialista en canvi de sexe de tota Europea».

«Estan començant a veure i intuir que en alguns aspectes en l’adolescència s’està convertint en una moda. Sé que el que estic dient generarà moltíssima polèmica. No vol dir que no estigui absolutament a favor que les persones trans tinguin molts drets que encara no tenen i que aquesta llei els pot ajudar, però compte amb frivolitzar un tema tan seriós».

Per rematar el debat, va arribar el torn de Tamara Falcó, que va reaparèixer en el programa després de la seva absència la setmana passada. Malgrat no pronunciar-se directament sobre la ‘llei trans’, va mostrar el seu suport al discurs del seu company.

«Mare meva, mare meva, que estic d’acord amb Juan del Val», va afirmar, per a sorpresa de la resta de tertulians. «A veure si t’ha pujat la temperatura o alguna cosa», va fer broma el presentador abans de qualificar les paraules de la marquesa com «un moment històric en la tertúlia».