La plataforma Filmin llançarà el proper 28 d'octubre el seu propi festival de cinema i literatura, "Filmin Books Fest", que afegirà al seu catàleg deu documentals inèdits a Espanya sobre escriptors nacionals i internacionals.

Aquesta iniciativa arriba a la plataforma televisiva després de l'experiència positiva d'"Art & Film", que ofereix documentals sobre art, i de "Filmin Music Fest", que inclou concerts i documentals d'icones musicals.

La programació inclourà "Amando a Highsmith", actualment en cinemes, que descobreix la faceta desconeguda de la vida i obra de Patricia Highsmith a través dels seus escrits personals, així com el testimoniatge dels seus familiars i amants.

"Recordando a Susan Sontag" ofereix un retrat íntim i precís d'una de les pensadores i assagistes més influents i provocadores del segle XX; i "T.S. Eliot: A la búsqueda de la felicidad" dona a conèixer els alts i baixos amorosos del prolífic autor nord-americà, a més d'explorar la composició del poemari que va inspirar Andrew Lloyd Webber per al seu musical "Cats", un dels majors èxits de la història de Broadway.

"Margaret Atwood. Una palabra tras otra tras otra es poder" s'apropa a la dona després del fenomen "El cuento de la criada", que repassa en les seves pròpies paraules la seva extensa carrera literària.

Altres títols que integren el festival són: "¿De qué tenía miedo Virginia Woolf?", "I.M. Forster: Su viaje más largo", "Thomas Hardy: Destino, exclusión y tragedia", "El país de las maravillas: de Lewis Carroll a J.R.R. Tolkien", "D.H. Lawrence: Sexo, exilio y grandeza", "El último tramo" –sobre Juan Mayorga– i "Marcos y vida" –sobre Marcos Ana–.

A més, el festival inclourà "Tío Vanya", l'adaptació teatral de la gran obra d'Anton Chéjov; i "Prisionero C33", una ficció que segueix els dies més durs de la vida d'Oscar Wilde mentre complia condemna en una freda presó britànica per ser homosexual.

Aquests títols se sumen a la col·lecció de títols literaris disponibles al catàleg de Filmin, que compta amb documentals com "Sylvia Plath: Dentro de la campana de cristal", "The Capot Tapes" o la sèrie "Hemingway", així com adaptacions de clàssics literaris i novel·les contemporànies: "Jane Eyre", "Regreso a Howards End", "Tokio Blues" o "La milla verde".