Ha transcendit aquesta setmana que Paolo Vasile deixa de ser el Conseller Delegat de l’imperi Mediaset España (Tele 5, Cuatro, Dininity, Energy, Boing, Be Mad, etcètera) després de més de 20 anys seguits exercint la direcció màxima d’aquest grup fabricant de continguts televisius. ¡Ahh! Ha produït un vendaval d’opinió, aquesta notícia. Hi ha qui ho considera un cessament, un acomiadament, un desallotjament, una expulsió, fins i tot.

I Vasile ha hagut de sortir al pas assegurant que la seva marxa estava pactada des del 2019, però que s’ha retardat pel coronavirus. Més explosiva i en to d’enrabiada ha sigut la postura d’una de les seves estrelles en nòmina, Risto Mejide. Ha sortit en tromba al seu programa ‘Todo Es Mentira’ (Cuatro) assenyalant, indignat, una portada del diari ‘El Mundo’ perquè han titulat ‘Mediaset prescinde de Vasile’ i aquest ‘prescinde’ l’ha considerat una roïndat, un greuge, una vilesa. «¡Menteixen, menteixen!», cridava amb acritud no gaire continguda. ¡Ahh! El paper de l’escuder que salta enfebrat en defensa del seu Senyor és una actitud molt honrosa i bonica. Normalment l’ardor declina quan el Rei nomena el substitut del caigut. En el que hi ha unanimitat és en el motiu de la liquidació de Vasile: entre l’agost del 2021 i el setembre del 2022, Tele 5 ha perdut sistemàticament tots els mesos contra A-3 TV, menys un. O sigui, de 14 mesos seguits, ha perdut en 13. Això no havia passat mai des que van néixer les teles privades, el 1991.

Deixa Vasile darrere seu dues dècades de tele sense escrúpols. Ha creat un mercat nou al món audiovisual: el mercat de la víscera. «Busco l’èxit, no el prestigi», és una de les seves frases preferides. I l’èxit per a ell sempre ha sigut que l’empresa, no importa com, guanyi més diners que cap altra. Devot servidor i admirador de Berlusconi, acaba de declarar a ‘ABC’: «Si em demanés que em tirés per la finestra, ho faria sens cap dubte». Una vegada un periodista li va dir en una entrevista: «Vostè té sort. La seva família viu a Roma i no ha de passar la vergonya de veure la tele que vostè fabrica». Ben mirat, no és més nociu el mètode ‘telecinqüe’ que el mètode de la intoxicació política que altres cadenes impulsen. Queda aquest imperi a Espanya –diuen– a l’espera de l’aterratge de nou ‘consigliere’. Hi ha el dubte de si voldrà fer un altre tipus de tele. Més encara, hi ha el dubte de si saben fer-la.