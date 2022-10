La sèrie sobre la vida de Miguel Bosé ja té data d’estrena a Paramount+. El servei de ‘streaming’ ha anunciat que el biopic de l’artista veurà la llum el 3 de novembre. No obstant, per poder veure’l des d’Espanya caldrà esperar una mica més, ja que la plataforma encara no està disponible al nostre país.

Per amenitzar l’espera, la sèrie ha tret un tràiler final en el qual podem veure José Pastor i Iván Sánchez ficats en la pell de Miguel Bosé en diferents etapes de la seva vida. Al llarg dels seus sis episodis, en la ficció també hi participen Nacho Fresneda, Alicia Borrachero, Valeria Solarino, Ana Torrent i Mariela Garriga, entre d’altres. Una de les escenes que mostra el tràiler correspon al 1992, quan l’intèrpret va acudir al programa de Mercedes Milà per desmentir la seva mort. «Hi ha una obsessió per dir-me ‘drogoaddicte’ i ‘maricon’. I si fos drogoaddicte, ¿què? I si fos ‘maricon’, ¿què?», es pregunta el protagonista. Primeras imágenes de la serie biopic BOSÉ. ¡Espectacular tráiler! #BoséLaSerie @ParamountPlusLA

Disponible el 3 de noviembre solo en Paramount+. ¡Próximamente en España! pic.twitter.com/7beHusecV7 — Shine Iberia (@ShineIberia) 17 de octubre de 2022 ‘Bosé’ abordarà diferents parts de la carrera del cantautor, i revelarà les històries que s’amaguen darrere de la inspiració, composició i gravació d’algunes de les seves obres més icòniques. També mostrarà com l’èxit va impactar en la seva vida personal i en la seva relació amb els seus pares, Luis Miguel Dominguín i Lucía Bosé. Escrita per Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez i Boris Izaguirre, la sèrie té Miguel Bardem i Fernando Trullols al capdavant de la direcció.