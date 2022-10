Iker Jiménez ha estat anys defensant l’existència d’ovnis, presències estranyes o elements sobrenaturals. Tanmateix, li sembla absurd que existeixi el llenguatge inclusiu perquè cap persona es pugui sentir ofesa. Així ho va fer saber en un discurs final quan tancava un programa de ‘Cuarto milenio’, on va titllar d’«absurd» aquest tipus de llenguatge.

El presentador va fer servir un tuit d’Arturo Pérez-Reverte on criticava que un justificant escolar era molt llarg per incloure les tres fórmules de gènere: masculí, femení i neutre. «Com que ja no es pot dir només nens ni pares, el text era la meitat d’un foli. I no era fake», apuntava Jiménez.

El presentador va titllar d’«antiproductiu» aquest tipus de llenguatge. «El llenguatge ha de dir el màxim en el mínim espai, aquí és al revés per no quedar malament». Tanmateix, Iker va assegurar que «això no és una crítica, perquè ara et diuen per qualsevol cosa fatxa o ‘fatxe’» i que «tampoc és qüestió de política, perquè ningú queda aliè a això».

«Pensava que el castellà ens donava les eines perquè, quan dius ‘hola, amics’, et referies a qualsevol gènere. Però quan la idiòcia entra a la neurona humana, això no té fre. És una competició per veure qui és més purista i per desqualificar el que, amb bon criteri, tampoc deixa de fer les coses lògiques. ¿Alguna dona que vegi el programa es creu que, dient ‘hola, amics’, no la incloc? ¿Però això què és?», es preguntava,

«¿Per què he d’acceptar l’absurd, l’absolutament inventat? ¿Per què he de combregar amb rodes de molí? ¡Deixin-me en pau! Jo no excloc ningú, tinc respecte per tothom. Hi ha engranatges i persones que volen això en la societat: la divisió permanent. ¿Algú està en contra d’algun gènere, sexe, ideologia, per fer servir bé el llenguatge? El llenguatge és més important que qualsevol cosa d’aquest tipus», va concloure el presentador.