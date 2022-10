Chanel ja està preparada per llançar el seu segon single després de convertir-se en l’artista del moment pel seu exitós pas per Eurovisió. L’artista serà l’encarregada d’interpretar ‘Toke’, el tema oficial de la selecció espanyola per al Mundial de Qatar 2022, que es podrà seguir a través de TVE entre el 20 de novembre i el 18 de desembre. Un dia després de fer-ne l’anunci, la televisió pública ha revelat en una roda de premsa que la cançó s’estrenarà el pròxim 24 d’octubre.

«Va sorgir màgia i la cançó és increïble. Els astres s’han alineat. Per mi, l’esperit d’equip és molt important i la disciplina també com a ballarina professional», ha comentat Chanel en la presentació, on hi ha hagut present YOTELE. D’altra banda, ha reconegut que està «nerviosa» per aquest nou pas en la seva carrera musical: «No és igual que a Eurovisió, però la sensació massiva és semblant. Al final, al que em dedico com a artista és a donar el millor de mi».

Respecte a la polèmica per la celebració del mundial a Qatar per la seva vulneració als drets humans, Chanel ho té clar: «Estaria molt orgullosa de portar el braçalet LGTBI». «Tinc molt clars els meus principis i com més lluny pugui portar el meu art, millor», ha afirmat l’artista.

També ha sigut present a Torrespaña el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales: «Si la cançó ens porta sort, enaltirem la Chanel». «Estic segur que serà un himne que es farà etern a l’autobús minuts abans», ha comentat. Domingo Olivo, director de màrqueting de Sony, ha destacat que Chanel «és l’artista revelació de l’últim any i motivarà molt els jugadors».