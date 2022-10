<strong>Angela Lansbury, la mítica Jessica Fetcher</strong> a ‘S’ha escrit un crim’, ha mort aquest dimarts als 96 anys, segons ha informat el seu entorn més pròxim. L’actriu ha acumulat molts èxits en el món de la interpretació al llarg de la seva trajectòria professional, tot i que també ha viscut moments molt dramàtics en la seva faceta més personal. YOTELE recorda la intèrpret anglesa repassant alguns dels aspectes més desconeguts de la seva vida.

Es va mudar als Estats Units per fugir dels nazis

Lansbury va néixer a Londres dins el si d’una família d’actors i de dirigents del partit laborista. L’actriu es va traslladar als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, fugint dels bombardejos nazis sobre la capital anglesa. Va ser al país americà on va consolidar la seva carrera com a cantant i actriu de cine, televisió i teatre, en gairebé tots els registres.

Dos matrimonis en la seva vida: un marit gai i el pare dels seus fills

La vida amorosa d’Angela Lansbury també va ser un camí de roses i espines. L’actriu va contraure matrimoni amb l’actor Richard Cromwell l’any 1945, desconeixent que era gai. La seva relació es va trencar al cap de nou mesos, després que li deixés una nota a casa dient que no podia continuar, coneixent la seva orientació sexual per part d’un publicista. «Em vaig quedar en xoc quan tot va acabar, perquè no estava preparada per a això. Va ser un gran error haver-me casat tan jove», va assegurar en declaracions per a Radio Times.

Només 4 anys més tard, va conèixer Peter Shaw, el que va ser l’amor de la seva vida. Van estar casats fins al 2003, any en què va morir després de tenir dos fills i haver format una de les parelles més estimades de l’entreteniment.

Cap Emmy després d’acariciar-lo durant 13 anys consecutius

Lansbury ha mort després d’haver rebut nombrosos reconeixements professionals en vida, com un Oscar i un Bafta honorífic, 6 Globus d’Or i 5 premis Tony. Però cap Emmy. L’actriu va ser nominada durant 13 anys consecutius al guardó, però sense ser premiada. Amb ‘S’ha escrit un crim’ va ser candidata a obtenir-lo en 12 ocasions.

Va ser nomenada Doctora Honoris Causa per la Universitat de Miami

Doctora Honoris Causa per la Universitat de MiamiUn aspecte desconegut per molts espectadors és que Angela Lansbury va ser nomenada doctora Honoris Causa en humanitats dues vegades. La primera va ser per part de la Universitat de Boston, que li va atorgar la distinció l’any 1990. 18 anys després, va ser la Universitat de Miami la que li va donar l’esmentat títol.

Distingida doblement per Isabel II

La mort d’Angela Lansburry es produeix setmanes després de la de la reina Isabel II, que també la va distingir en dues ocasions. L’any 1994, Angela Lansbury va ser nomenada membre de l’Orde de l’Imperi Britànic per la monarca morta recentment.

Posteriorment, el 2013, l’actriu va formar part de la llista d’honors de cap d’any després d’atorgar-li el títol de Dama Comanadora de l’Orde de l’Imperi Britànic (DBE) durant una cerimònia al castell de Windsor.