Acaba d’inaugurar Gonzo nova temporada de ‘Salvados’ (La Sexta) conversant amb Mario Conde a la seva colossal finca Los Carrizos. «Deu vostè molts milions a Hisenda ¡i no li embarguen aquesta mansió!», li va dir Gonzo meravellat totalment. «És que aquest cortijo no és meu, és dels meus fills», va contestar el senyor Conde, somrient. O sigui, potser un alçament de béns fet a temps i... aquí no ha passat res. ¡Ahh! La ‘high class’ és formidable.

Aquesta trobada de Gonzo amb l’egregi exconvicte i exbanquer ha afegit una estranya llum de gas sobre l’ardent passat que va viure. El que ha explicat ja ho sabíem, tot i que moltes coses d’una altra manera. Els historiadors rigorosos desconfien dels autobiògrafs. Acostumen a explicar la pel·lícula segons els convé. Gonzo el va enxampar en dos o tres mentides sonores. Per exemple, quan va afirmar que va ser el banquer de Joan Carles I, però que desconeixia els seus tràfecs monetaris, les seves inversions, o els paradisos fiscals que visitava assíduament. ¡Ah! No se li pot negar sentit de l’humor al senyor Conde. Gonzo li va recordar llavors el préstec que li va fer al Rei, de 250 milions de pessetes, per comprar accions d’Asturiana de Zinc. Va fer memòria un moment, i va acabar assentint. I va afegir: «L’hi vaig aconsellar al Rei, sí, sí, perquè venia un cicle alcista...». ¡Ahh! ‘Cicle alcista’, en diu ell. O sigui, segurament informació privilegiada per fer un sucós ‘pelotazo’ en borsa.

Home, aquesta manera de recordar del senyor Conde és francament còmoda. «La veritat és una emoció subjectiva en marxa», va dir amb gran petulància. ‘Emoció subjectiva’, ja és això. Va ser també molt il·lustratiu quan va dir que «el banquer té més capacitat de controlar els mitjans que el president del Govern». I va detallar com trucava als propietaris de mitjans –o comprava el mitjà directament– perquè no es publiqués res de les amants del Rei. «Però vostès ja practicaven l’autocensura. A nosaltres no ens va fer falta fer gran cosa», va afegir. En això té part de raó.

Jo crec que Mario Conde s’ha prestat a aquesta trobada perquè el que desitja és quedar com un Robin Hood de les finances, que volia fer implosionar la tancada oligarquia de l’exclusiu club dels banquers. Vista la seva trajectòria, sembla que al que aspirava, senzillament, era que li fessin un lloc per ser un oligarca més entre ells. Cosa que va aconseguir, tot i que per poc temps.