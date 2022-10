Angoixa a Waterloo. Desassossec. Nerviosisme. Així ens ho han escenificat al ‘Polònia’ (TV-3). Puigdemont, Comín i Ponsatí, desesperats a l’interior de la mansió, estan rumiant sobre la independència de Catalunya. Però –¡ai!– no saben com fer-la. I Puigdemont, (Queco Novell) amb jaqueta i els pantalons del pijama, finalment exclama compungit: «Cinc anys amb el Consell de la República i resulta que no sabem com es fa la república». També és mala sort, sí.

Els sobrevé llavors un punt d’il·luminació cerebral molt intens i se n’adonen que per fer la independència el millor és buscar als tutorials de Youtube. ¡Ah! ha sigut un esquetx hilarant, amb els tres de Waterloo buscant delerosament a internet, i trobant finalment una youtubera mexicana, Daisy, una ‘influencer’ pintoresca, i la sessió s’acaba amb un sidral absolut. ¡Ah! És evident que a TV-3 ja se segueixen les noves consignes i eviten impulsar contra ERC el clima catastrofista que busquen els que han fugit del Govern. Al ‘TN migdia’ arrencaven amb entusiasme i deien: «¡En qüestió d’hores ja podríem saber la composició del nou Govern! ¡El president Aragonès ja té gairebé resolta la llista dels nous consellers». Ens transmetien un clima d’esperança molt bonic. Vist el que hi ha a TV-3, a partir d’ara a Junts x Waterloo, televisivament parlant, ho tindran cru. Sense una TV-3 impulsant a tota pastilla missatges del tipus «¡Aragonès és un president il·legítim! ¡ERC és al servei de la reculada», i cosetes així, que és el que repeteixen a Junts; o sigui, sense una TV-3 creant el relat que interessa a Waterloo, l’entusiasme que ara exterioritza Junts –més fals que un duro sevillà– els durarà quatre dies. Això sí, a Junts li queden les porcions de la ‘pizza al taglio’ que han comprat a 8TV. Al programa ‘Fax’ el presentador va preguntar: «¿És un Govern legítim el d’Aragonès? (...) ¿Moció de confiança o eleccions?». O sigui, com si ell fos el ninot i la senyora Borràs la seva ventríloqua. Fins i tot es van treure de la màniga una enquesta que deia: «¿Què vols que passi en el Govern?». I ens van dir que la seva audiència havia decidit, en un 80%, que es convoquin eleccions de seguida. ¡Ahh! Atès que la seva quota de pantalla va ser de tot just l’1,2%, no dubto d’aquest veredicte. Amb només els vots de la colla de l’arròs de Cadaqués, ja surten els números.