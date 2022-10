No para de donar titulars. És un prodigi. En les seves aparicions televisives es presenta fanfarró, insultador i prepotent. Intel·lectualment parlant sembla justet. Però sobretot és un perfil de criatura que mereix figurar amb el primer premi a la zona més rància i casposa de la ‘celtibèria xou’.

Estem parlant del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, el polític de Vox Juan García Gallardo. La seva última aportació televisiva va ser l’altre dia quan un ‘pool’ de periodistes l’entrevistava en una exposició de selectes embotits de Castella. Dirigint-se als de La Sexta va dir: «Portin aquest xoriço al seu amic Wyoming, que de xoriços en sap un munt perquè va defraudar mig milió d’euros a la Hisenda Pública».

¡Ah! Recordo perfectament aquesta ensopegada de Wyoming amb Hisenda. Ho va explicar ell mateix a ‘La Sexta noche’ el 25 d’octubre del 2014. Va dir: «M’han ficat un puro que no vegis». I va relatar el que havia passat, que és el mateix que els va passar a moltes estrelletes televisives que en lloc de facturar pel seu treball com a persones físiques, ho feien com a persones jurídiques.

Era una pràctica habitual i permesa. Fins que el ministre Montoro ho va prohibir, i els va cobrar a més amb efectes retroactius. Això els va passar a un bon nombre de famosos. I van pagar amb interessos i multa inclosa. O sigui que la interpretació de García Gallardo és malintencionada: la música va existir, però la lletra que li posa és tramposa.

Al marge d’aquesta anècdota, ha sigut molt més meditable el que va dir García Gallardo sobre la cadena, La Sexta: «Està encaminada, enterament, a contaminar la convivència. Cal començar a revisar els contractes dels professionals». Lliga aquesta advertència amb el que va dir paral·lelament el diputat Jorge Buxadé, el seu company de partit: «En algun moment Vox estarà en el Govern i revisarà les concessions del domini radioelèctric».

¡Ah! Que curiós; això és el que precisament ha fet Maduro a Veneçuela. Fa anys que revisa l’espai radioelèctric i tanca mitjans de comunicació a tota pastilla. O sigui que les ideologies extremes, d’ultradreta i d’ultraesquerra, conflueixen. Tancar el que no agrada, eliminar la crítica i permetre només els que adulen, és una pulsió típica del totalitarisme.

Això de Vox està clar, xoriços inclosos. N’hi ha d’altres, situats en altres extrems, que pensen el mateix. Són més astuts. Amaguen el xoriço.