L’octubre arriba a Amazon Prime Video amb una allau d’estrenes i tornada. Un dels més destacats és el d’’Argentina, 1985,’ la pel·lícula protagonitzada per Ricardo Darín, que arribarà al catàleg de la plataforma d’entreteniment divendres vinent 21 d’octubre.

Inspirada en la història real dels fiscals Julio Strassera i Luis Moreno Ocampo, que el 1985 es van atrevir a investigar i portar a judici la dictadura militar més sagnant de la història d’Argentina. Sense deixar-se intimidar per l’encara considerable influència militar en la nova i fràgil democràcia, Strassera i Moreno Ocampo van reunir un jove equip jurídic d’herois inesperats per a la seva batalla de David contra Goliat. Sota amenaça constant sobre ells i les seves famílies, van córrer contra el temps per fer justícia per les víctimes de la junta militar.

‘Catherine Called Birdy’ - Estrena - 7 d’octubre

Una altra de les estrenes més destacades de Prime Video aquest mes d’octubre és ‘Catherine Called Birdy’, que arribarà divendres vinent 7 d’octubre. Lord Rollo veu en la seva filla, Birdy, la solució per sortir de la ruïna econòmica casant-la amb un home ric a canvi de diners i terres. Però Birdy, com totes les grans heroïnes adolescents, és enèrgica, intel·ligent i aventurera, i està disposada a rebutjar qualsevol pretendent de maneres cada vegada més enginyoses.

‘The Peripheral’ - Estrena - 21 d’octubre

‘The Peripheral’ se centra en Flynne Fisher (Moretz), una dona que intenta mantenir unida la seva trencada família en un racó oblidat de l’Amèrica del futur. Flynne és intel·ligent, ambiciosa i està condemnada. No té futur, fins que el futur truca a la seva porta. ‘The Peripheral’ és l’enlluernadora i al·lucinant mirada del mestre William Gibson al destí de la humanitat i al que hi ha més enllà.

Altres estrenes