El ‘thriller’ cobra protagonisme aquest octubre del 2022 amb les estrenes en ‘streaming’ de sèries com ‘El club de la medianoche’, ‘Vigilante’ i ‘Candy’, tot i que també hi ha espai per a la comèdia més desbaratada (<strong>‘Derry Girls’</strong>) o amb un toc més subtil <strong>(‘The White Lotus’</strong>). Però potser l’estrena més esperada sigui ‘The Bear’, una ficció que ens submergeix en la voràgine de la rebotiga d’un restaurant. L’oferta amb segell espanyol ve marcada per ‘El Inmortal’, amb sang a borbolls, ‘Sagrada Familia’, ‘¡García!’ i ‘Si lo hubiera sabido’. Sense oblidar el començament del final de la longeva ‘The Walking Dead’, que ha revitalitzat el gènere de zombis.

ALTRES ESTRENES I TORNADES

STARGIRL. Dia 1. HBO Max. Temporada 3

LA CHICA DE LA LIMPIEZA. Dia 1. HBO Max. Temporada 2

NCIS: HAWAI. Dia 3. Fox. La primera dona agent especial a càrrec de NCIS Pearl Harbor (Vanessa Lachey) agafa el comandament de l’equip.

ENEMIGA DEL PUEBLO. Dia 4. Filmin. Sèrie finlandesa en què participen els espanyols Raül Tortosa, Aina Clotet i Lluís Altés. Una periodista provoca la ira dels seus lectors al mirar de descobrir la connexió entre la mort d’una estrella local de futbol i una trama de criptomonedes. Buscant la veritat arrisca no només la seva reputació, sinó també la seva vida.

FBI INTERNACIONAL. Dia 4. TNT. Temporada 2

LA GRAN INUNDACIÓN. Dia 5. Netflix. La gran inundació que va assolar Polònia, part de la República Txeca i Alemanya el 1997 inspira aquesta ficció. Científics i funcionaris de Breslavia s’enfronten a decisions de vida o mort per salvar la ciutat de la destrucció per culpa del devessall d’aigua.

TRANSPORT. Dia 6. Sundance TV. Una jove periodista està decidida a rastrejar un microxip que ha trobant a Hèlsinki, en un recipient d’aliments per a nadons.

ANDROPAUSIA. Dia 7. Netflix. Yusuf és un pare de família normal i corrent amb dos fills que acaba d’adonar-se que li ha arribat l’andropausa. Com que la devoció per la seva estimada dona no fa més que créixer, decideix fer certs canvis i mudar-se a una casa de somni. Però una vegada allà, la seva vida s’enredarà amb les maquinacions del ric propietari (Mahmut Timucin), la seva violenta amant russa (Svetlana), la seva exdona (Sahinde), les seves atractives filles bessones i les rareses de la germana de Yusuf i el seu marit.

ANOMALÍAS. Dia 7. Netflix. Sèrie coreana sobre una noia que busca el seu nòvio desaparegut amb l’ajuda d’un equip d’ufòlegs. Però topen amb un misteri ‘no identificat’.

LOS GUARDAESPÍRITUS DEL BOSQUE. Dia 10. Netflix. Sèrie d’animació inspirada en la tradició oral de les tribus natives i els imponents paisatges dels parcs nacionals dels Estats Units. Mostra l’aventura i l’encant de la natura a través dels ulls de tres germans de les tribus chumash i cowlitz.

THE GOOD DOCTOR. Dia 11. AXN. Temporada 6

BELASCOARÁN. Dia 12. Netflix. Héctor Belascoarán (Luis Gerardo Méndez) deixa la seva feina d’oficina i el seu avorrit matrimoni per convertir-se en detectiu privat i resoldre complicats casos al Mèxic dels anys 70.

EL MISTER. Dia 12. Disney+ Temporada 2

EXCEPCIÓN. Dia 13. Netflix. Sèrie d’anime. En un futur llunyà, la humanitat ha sigut expulsada de la Terra i obligada a traslladar la seva població a una altra galàxia. S’envia a l’espai exterior un equip d’exploració per buscar un planeta on puguin habitar els humans. La tripulació es va crear amb una impressora 3D biològica, però una fallada del sistema provoca malformacions en un dels membres.

LA PLAYLIST. Dia 13. Netflix. Minisèrie sobre un jove emprenedor tecnològic suec, Daniel Ek, i els seus socis principals, que van revolucionar la indústria a l’oferir música gratuïta i legal en ‘streaming’ arreu del món.

THAT DIRTY BLACK BAG. Dia 13. AMC+. Homenatge als ‘spaghetti westerns’, rodat a Almeria. Segueix l’enfrontament de vuit dies entre Arthur McCoy (Dominic Cooper), un xèrif incorruptible amb un passat turbulent, i Red Bill (Douglas Booth), un infame i solitari caçarecompenses conegut per decapitar les seves víctimes i ficar els seus caps en una bossa negra bruta

ESPIRAL. Dia 13. AMC. El dia a dia d’un jutjat parisenc a través d’un jove fiscal, una capitana de policia, un jutge d’instrucció i una advocada.

TODOS QUIEREN SALVARSE. Dia 14. Netflix. Després de patir un brot psicòtic, el Daniele, un noi d’uns vint anys molt sensible, es desperta en un centre psiquiàtric. Allà, a cura d’uns infermers que es mostren cínics i indiferents, comparteix habitació amb cinc persones que no semblen tenir res en comú amb ell i pateix la pressió dels metges que volen burxar la seva ment.

FANTASMAS. Dia 14. Movistar Plus+. Temporada 4

SHANTARAN. Dia 14. Apple+. Basada en l’exitosa novel·la homònima de Gregory David Roberts, explica la història de Lin Ford (Charlie Hunnam), un fugitiu intentant perdre’s en la vibrant i caòtica Bombai dels anys 80. Després d’enamorar-se d’una enigmàtica dona anomenada Karla, haurà d’escollir entre la llibertat i l’amor.

CAMPEONES HACIA EL MUNDIAL. OLIVER Y BENJI. Dia 15. Netflix. Sèrie d’animació.

STEP UP. Dia 16. Starzplay. Temporada 3

SWAT. LOS HOMBRES DE HARRELSON. Dia 17. AXN. Temporada 6

HOTEL EUROPA. Dia 18. Filmin. Minisèrie de quatre episodis sobre una de les dinasties hoteleres més importants d’Europa, els Dreesen, per l’hotel dels quals circulen personatges com Hitler o Chaplin.

SISTER BONIFACEN MYSTERIES. Dia 19. Cosmo

LEO MATTEI. Dia 19. Calle 13. Temporada 8

NOTRE-DAME. Dia 19. Netflix. Docusèrie ambientada en la nit en què Notre-Dame va ser devorada per les flames. Mentre els bombers de París intenten impedir que les flames es propaguin per la catedral, es mostren personatges que passen situacions complicades.

INFINITI. Dia 20. AMC+. Minisèrie francesa en la qual un policia kazakh i una astronauta han de salvar un dels integrants de l’Estació Espacial Internacional.

EVIL. Dia 20. SyFy. Temporada 3

FBI. Dia 20. TNT. Temporada 5

DESDE CERO. Dia 21. Netflix. La història d’amor intercultural d’Amahle Wheeler (Zoe Saldaña), una nord-americana que estudia a Itàlia, i el Lino (Eugenio Mastrandrea), un xef sicilià. El seu apassionat idil·li s’enfronta a molts problemes imprevistos, entre els quals el seu diferent estrat cultural.

ACAPULCO. Dia 21. Apple+. Temporada 2. Un multimilionari li explica al seu nebot com va amassar la seva fortuna començant com un cambrer en un ‘resort’ mexicà en aquesta comèdia bilingüe que combina l’anglès i el castellà. El 1985, Máximo ha de lidiar amb un aixecament al resort, problemes inesperats a casa i un nou interès amorós que podria rivalitzar amb la noia dels seus somnis.

BÁRBAROS. Dia 21. Netflix. Temporada 2. Un any després de la batalla de Varo, les tropes de Roma han tornat a Germania més forts que mai, obligant Ari a lidiar de nou amb el seu passat romà. El seu germà s’ha passat al bàndol dels romans per castigar Ari per la seva traïció i, mentre Thusnelda i Ari s’alien per unir les tribus contra Roma, Folkwin llança un temerari desafiament als déus.

EL ESCRITOR FANTASMA. Dia 21. Apple+. Temporada 3

THE BLACKLIST. Dia 23. Netflix. Temporada 9

BLINDED. Dia 25. Filmin. Temporada 2. Escàndols financers i fogoses passions.

LA MISTERIOSA SOCIETAT BENEDICT. Dia 26. Disney+ Temporada 2

STAR WARS: LAS CRÓNICAS JEDI. Dia 26. Disney+ Sèrie d’animació sobre dos jedi molt diferents: Ahsoka Tano i el Comte Dooku. Tots dos seran posats a prova i hauran de prendre decisions que marcaran el seu destí.

BIG MOUTH. Dia 28. Netflix. Temporada 6.

SI LO HUBIERA SABIDO Dia 28. Netflix. La guionista turca Ece Yorenç (‘Fatmagül’, ‘Sühan: venganza y amor’) no va poder rodar al seu país aquesta sèrie per vetar el govern un personatge homosexual. Es va traslladar a Espanya, amb actors com Megan Montaner, Miquel Fernández i Michel Noher i amb Irma Correa com a ‘showrunner’, que ja es va encarregar de l’exitosa ‘Alba’. Una dona avorrida del seu matrimoni té l’oportunitat de canviar el seu passat quan un eclipsi lunar obre una falla en el temps que l’envia 10 anys enrere.

CHRISTIAN. Dia 31. AMC+. La història d’un esbirro dels suburbis de Roma amb un poder sobrenatural que, utilitzat de la manera correcta, el pot treure de la seva vida criminal.