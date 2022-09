La <strong>dimissió de Pérez Tornero com a president d’RTVE</strong> ha servit perquè Pablo Iglesias torni a estar d’actualitat per les seves declaracions. L’exvicepresident del Govern va veure amb bons ulls que el catedràtic hagi deixat de ser al capdavant de la corporació pública en la seva intervenció a l’‘Ágora’ d’‘Hora 25’ de la SER: «Crec que és una magnifica notícia».

«Molta gent no s’explica com és possible que amb un govern de coalició d’esquerres hi hagi una televisió (pública) tan de dretes, superpoblada de tertulians de dreta i ultradreta», va dir l’exlíder de Podem.

¿Por qué es Televisión Española tan de derechas teniendo el Gobierno que tenemos?



He explicado en @hora25 la forma en la que el PP se hizo con RTVE 👇🏾 pic.twitter.com/PbsUba4beZ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 26 de septiembre de 2022

Per la seva banda, Iglesias també va defensar les quotes polítiques dins dels continguts d’RTVE, una cosa per la qual va ser replicat per Aimar Bretos, presentador i director d’‘Hora 25’ de la Cadena SER: «¿No creus que RTVE està ple d’excel·lents professionals que són capaços de determinar la informació electoral segons el seu interès informatiu?».

«Au, va...», va riure Iglesias de fons, esmentant Vicente Vallés per primera vegada: «¿Tu creus que seria igual Televisió Espanyola amb Vallés que amb tu?». «Els professionals han de tenir sensibilitat i responsabilitat amb el que han dit les urnes», va defensar Carmen Calvo, exvicepresidenta del Govern, recolzant la postura del seu excompany en el Consell de Ministres.

És més, Iglesias va seguir defensant la seva opinió, exposant un repartiment ideològic dels col·laboradors de ‘La hora de La 1’ en el qual, suposadament, el 57% dels tertulians del programa serien de dretes, el 13% de centre i només el 30% serien progressistes. «‘Progressistes’ és del PSOE», va afegir amb certa ironia.

Lluny de donar-ho per vàlid, Bretos va qüestionar la manera amb què Iglesias etiquetava la ideologia dels tertulians, una cosa que li va provar malament a l’exlíder de Podem, i va tornar a esmentar amb ironia el presentador d’Antena 3 Noticias 2: «Ah, no... Paloma Cervilla és de l’extrema esquerra i tu ets un periodista fatxa. No se’t pot etiquetar ideològicament com a periodista, ni a Olga Rodríguez, ni a Vicente Vallés... Sou professionals de la informació que no teniu ideologia i no decidiu l’escaleta en funció d’això... Va, sisplau».