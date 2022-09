Falten dos dies per al cinquè aniversari de l’1-O, data emblemàtica del processisme. I a TV-3 ja ens han ofert un vibrant i intens ‘Sense ficció’ titulat ‘La piràmide invisible’, una espècie de devota glossa viatgera dedicada a seguir el gloriós i secretíssim periple de les urnes.

¡Ah! Davant d’aquest aniversari tan assenyalat, i perquè la mobilització sigui un èxit, l’ajuda de TV-3 és imprescindible. Motiva, emociona i escalfa el personal de manera molt efectiva. Han encarregat la feina a El Terrat / Mediapro, sota la direcció i conducció de Tian Riba. Estem d’acord, tant la productora, com el director, són d’absoluta confiança independentista. Tian Riba es va situar davant del mapa dels Països catalans i es va centrar primer en la ruta de les urnes, des de la Xina fins a Marsella, d’aquí al Rosselló, i finalment distribuïdes secretament a les escoles i llocs de votació de Catalunya per centenars d’entusiastes ciutadans.

Aquí Riba ha treballat a fons el factor emotiu parlant amb els improvisats i anònims transportistes, alguns amb màscara per no ser reconeguts. I tot embolicat en una atmosfera d’heroisme, èpica i, sobretot, misticisme. ¡Ah! La mística és fonamental en el processisme. No és casualitat que la primera imatge d’aquest treball hagi sigut aquell cant del Virolai a l’església de Vila-Rodona mentre preparaven paperetes i urnes. També amb l’estampa d’una urna amagada en un nínxol del cementiri de Sant Iscle es reafirmava la comunió entre l’àmbit sacramental i l’1 d’octubre.

Dels tres caps planificadors de l’operació només ens n’han revelat una: Marta Rovira. El comprador que va comprar la Xina i va muntar el trasllat fins a Marsella –nom en clau Sr. Lluís– no ens han dit qui és. Però sobre la colossal distribució per tot Catalunya, amb centenars de persones amb urnes al maleter del cotxe, ens advertien que potser el secretisme total no hauria sigut possible, i potser els Mossos, la Policia i el CNI tenien controlada alguna partida. I llavors ens van insinuar el que van anomenar la teoria conspiradora de les forces repressives, que consistia a deixar que es distribuïssin les urnes i que comencés la votació per tal de poder actuar i arriar de valent. Fins i tot van treure Villarejo corroborant aquesta hipòtesi. En definitiva, una tasca televisiva que ajudarà a mobilitzar i escaldar aquest 1-O que s’acosta.