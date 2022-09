RTVE haurà d’escollir un nou president de la Corporació després de l’anunciada dimissió aquest dilluns de José Manuel Pérez Tornero i la solució que més es perfila per al seu relleu és que sigui el Consell d’Administració qui nomeni el substitut entre els seus consellers.

Així ho han assenyalat a Efe fonts pròximes al Consell, on pren força per a la substitució el nom de la periodista Elena Sánchez Caballero, la carrera professional de la qual s’ha desenvolupat fonamentalment a TVE. Va presentar el Telediario, va ser al Canal Internacional, va ser defensora dels espectadors de la Corporació i va arribar a ser secretària general corporativa de l’ens públic. En la seva intervenció al Congrés per a l’elecció dels vocals al Consell va dir que creia en un mitjà públic de comunicació estatal que garanteixi una informació plural, independent i veraç; que actuï de tallafoc de les notícies falses, ofereixi entreteniment de «qualitat digne» i tingui un finançament estable l’existència del qual «no es qüestioni al primer contratemps que sorgeixi».

No obstant, segons les mateixes fonts, també s’estudia una altra possibilitat, però per la seva complexitat té menys pes: que el Parlament dissolgui el Consell d’Administració i que s’anomeni un administrador o administradora pública.

Aquest cas seria probablement per a, segons les mateixes fonts, intentar que fos designat José Pablo López, l’actual director de Continguts Generals de la Corporació, com a administrador únic, tot i que aquesta designació la veuen «complicada». López, llicenciat en Periodisme i en Dret, compta amb més de quinze anys d’experiència en la direcció de diferents cadenes de televisió, des d’RTVE fins a La Sexta, i és expert a escometre processos de reestructuració de graella i rellançament de projectes, i d’optimitzar recursos en emissores a nivell nacional i autonòmic.

La dimissió de Pérez Tornero aquest dilluns, a través d’un comunicat publicat en la intranet de la Corporació, en la qual assegura que ja no hi ha els factors per sostenir la viabilitat del seu projecte, ha provocat un enrenou en el Consell d’Administració. A l’òrgan col·legiat en les últimes dates, segons altres fonts del Consell, «es vivia tensió perquè els vocals ‘afins’ promocionats pel PSOE i Podem s’havien desmarcat d’alguns projectes» de l’encara president.

El Consell d’Informatius de TVE també ha publicat un tuit en el qual els seus treballadors diuen observar «amb profunda preocupació un nou agreujament de la situació institucional d’RTVE» i, per això, exigeixen «projecte de servei públic, independència i professionalitat en la gestió».

Tras la dimisión de Pérez Tornero, observamos con profunda preocupación un nuevo agravamiento de la situación institucional de RTVE. Exigimos proyecto de servicio público, independencia y profesionalidad en la gestión. — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) 26 de septiembre de 2022

Dimarts, el Consell d’Administració es reuneix a la tarda de manera ordinària com estava previst i l’òrgan col·legiat, després que Pérez Tornero els comuniqui la seva decisió, podria optar per convocar una reunió extraordinària per desembarassar el camí per substituir-lo. Si s’escollís finalment algun dels consellers com a substitut, s’hauria de cobrir a més la vacant de Pérez Tornero com a conseller perquè fossin onze en total.