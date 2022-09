PP, Vox i Cs han acusat el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, de voler controlar RTVE després de l’anunci de dimissió del president de la Corporació pública José Manuel Pérez Tornero, mentre que el PSOE respecta aquesta dimissió «personal» i demana un substitut «al més aviat possible».

En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assenyalat que es tracta «d’una decisió personal, que respectem» i que amb el procediment establert i «respectant la independència de l’ens», es tingui un substitut al més aviat possible.

Per la seva banda, fonts del Govern no han volgut entrar a comentar les raons de la dimissió de Pérez Tornero i han demanat que es respecti la independència del consell d’administració de la corporació.

Les fonts han explicat que ara haurà d’activar-se el procés per a la seva substitució com a conseller al Parlament i després l’elecció d’un nou president. Mentrestant, de manera interina, els consellers elegiran un substitut.

Alguns socis parlamentaris del Govern de coalició com ERC ha incidit que la dimissió de Tornero «arriba tard» i tot i que des del partit han assenyalat que no seran especialment bel·ligerants amb aquest assumpte sí que han assenyalat que s’ha de posar al capdavant d’RTVE «algú que ho faci bé».

Des de la dreta, el PP i Vox han carregat contra el president de l’Executiu per intentar controlar les direccions d’entitats públiques i mentre la portaveu popular, Cuca Gamarra, ha lamentat la «voracitat» de Sánchez per voler una televisió pública «al servei de Ferraz», el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha incidit que «de cara al maig volen posar algú encara més manipulable».

«Més susceptible de seguir les indicacions del Govern. És una vergonya», ha dit Espinosa de los Monteros després de recodar que el seu partit no va participar en el procés de nomenaments perquè va ser un «repartiment» per «desprestigiar» l’ens.

«RTVE s’uneix a l’INE, CIS, Indra, Fiscalia i la resta d’institucions el prestigi de les quals no han pogut sobreviure a quatre anys de Sánchez. Vol una Espanya a imatge i semblança de Ferraz. La nostra obligació és treballar per evitar que el deteriorament vagi més enllà d’aquesta Legislatura», ha conclòs Gamarra en el seu compte de Twitter, que ha sigut resposta ràpidament per Cs, que li ha recordat que el seu grup va votar a favor de la presidència de Tornero.

«Cuca, tu i tot el teu grup vau votar des dels vostres escons al Congrés a favor del tripijoc que es carregava el concurs públic que va impulsar Cs només per mantenir la vostra quota a la televisió pública. Amb Podem i el PNB. El PP sabia que estava deixant RTVE en mans de Sánchez», també ha escrit el portaveu de la formació taronja al Congrés, Edmundo Bal, a les xarxes socials.

En roda de premsa, Bal ha assenyalat que han sigut un autèntic «escàndol» les pressions que ha rebut Pérez Tornero i que també Unides Podem ha verbalitzat fins i tot «dient que era un president fatxa».

Sánchez està en un procés de transició per convertir-se en Pablo Iglesias quan deia que volia «els telenotícies i els jutges».

«PP, PSOE i el PNB són enemics que els ens els dirigeixin persones qualificades», ha dit Bal després de lamentar el «repartiment de butaques» en què participen «sense demanar mèrit ni capacitat».