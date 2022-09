Atès que la victoriosa senyora Giorgia Meloni compta amb Silvio Berlusconi com un dels seus coaliats principals per formar govern, m’ha semblat interessant veure com han enfocat el seu triomf els Informatius Tele 5.

Aquesta cadena és propietat de Mediaset, empresa controlada precisament per Silvio Berlusconi a través d’un enginy anomenat Media For Europe N.V. –amb seu a Holanda– i que al seu torn és filial de Fininvest, empresa matriu presidida per Marina Elvira Berlusconi, filla gran del magnat. Aquest colossal entramat del negoci televisiu –que passa pel semiparadís fiscal holandès en algun dels seus trams– cal reconèixer que és realment imaginatiu. Es necessiten diversos màsters en economia per seguir-ne el fil. Però aquí el que és televisivament il·lustratiu és veure com considera i qualifica Tele 5 el triomf de Meloni, senyora que portarà de la mà el senyor Silvio de nou al govern italià. En el primer informatiu, l’‘Informatiu Matinal’ de les 7 h, el rètol de Tele 5, sota la imatge de la triomfadora, era: «Venç la dreta de Meloni», i després en van inserir un altre que deia «Victòria de la dreta a Itàlia». En l’informatiu estrella, el de les 15 h, el primer rètol va ser «Meloni serà la primera ministra» i després, simplement «Eleccions a Itàlia». És curiós, mentre els rètols dels informatius de Tele 5 evitaven col·locar a les seves grafies les paraules «ultradreta», «extrema dreta» o «neofeixista», i optaven per qualificar la ideologia de Meloni com simplement «de dretes», l@s presentador@s d’aquests mateixos informatius deien una altra cosa en les seves al·locucions. Miraven a càmera i ens advertien «Victòria de l’extrema dreta de Meloni», «La ultradreta guanya terreny a Europa» o «El programa polític de Meloni és postfeixista». Interessant estrabisme informatiu. Els rètols cuinats i escrits en algun despatx persuadien l’audiència del fet que Meloni és una política simplement de «dretes». L@s professionals periodistes, qui sap si fins i tot contravenint alguna ordre no escrita, van decidir corregir de viva veu la grafia de la mateixa Tele 5, i ens cantaven una altra cançó, en línia amb la resta de cadenes (A-3 TV, TVE-1, La Sexta, TV-3...) pronunciant clarament i sense embuts «ultradreta», «extrema dreta» i «postfeixista». ¡Ah! Esperem que ‘Sua Emittenza’ senyor Silvio no s’hagi enfadat gaire.