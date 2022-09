El concurs ‘Got talent’ (T-5) va ranquejant de mala manera. Aconsegueix una audiència baixa. Però aquesta setmana ha tingut un repunt notable. La fórmula de l’èxit ha sigut col·locar com a plat fort de la vetllada un faquir anomenat Barón del Universo per horroritzar-nos i angoixar-nos.

El seu número va consistir a perforar-se, amb punxeguts ganxos, les orelles, el nas, els mugrons, les parpelles... I fer-hi suspendre, penjats, pesos de ferro d’un calibre considerable. El públic i el jurat (sobretot Edurne, Paula i Dani) cridaven, absolutament horroritzats. Estaven esglaiats. Però miraven. No se’n perdien cap detall. Feien veure que es tapaven la cara, però separaven els ditets, com en una cortina de lames, i per entre les escletxes miraven.

O sigui que tot el que provoca consternació i pànic, Tele 5 sap que funcionarà. Aquest faquir, Barón del Universo, no obstant, no ha completat el seu repertori de penjarelles. A més de nas, orelles, mugrons i parpelles, li ha faltat la seva zona braguetera o genital.

Fa uns mesos, el company Toni Sust va entrevistar aquí, a EL PERIÓDICO, Juani de Lucía, la propietària de l’acreditat paradís del porno sala Bagdad. La Juani va recordar els èxits d’aquell faquir anomenat Kumar –que en realitat es diu Martí Cufí i és de Sant Martí d’Empúries– que sortia a l’escenari i aguantava amb el penis una campana de 20 quilos o més. També li ha faltat al Barón del Universo prendre nota del que fa el faquir Testa –va sortir a ‘Got talent’ fa tres anys, aquí els ho vaig explicar– i es penjava dels ulls, amb dos garfis, una bombona de butà. Comparant-ho, allò del faquir Testa és més colpidor, té més mèrit, que això d’ara del Barón del Universo. Però almenys li ha servit a Tele 5 per tenir una alegria, momentània, de quota de pantalla.

ADA COLAU .– A ‘Els matins’ (TV-3) han entrevistat Ada Colau. No hi ha hagut novetats en la seva idea de com ha de ser Barcelona: menys cotxes, menys turisme, menys creuers, no a l’ampliació de l’aeroport... M’hauria agradat que Ariadna Oltra li hagués preguntat també què farà amb BTV. Tots els anys li faig a l’alcaldessa, des d’aquí, aquesta pregunta. I la cadena de televisió municipal BTV segueix sense resposta, en uns precaris llimbs semiexistencials. Fa la sensació que no sap si mantenir-la en aquest estat o tancar-la. Trist assumpte: segurament per por de la reacció de TV-3, no s’atreveix a impulsar-la.