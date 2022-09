Josep Pedrerol s’ha vist obligat a pronunciar-se per una de les polèmiques més recents en què s’ha vist involucrat. El presentador d’’El Chiringuito de Jugones’ ha parlat de les desafortunades paraules titllades de racistes d’un dels seus tertulians contra un conegut jugador del Reial Madrid.

En concret, durant una de les emissions de la setmana passada del format esportiu, Pedro Bravo va llançar unes criticades paraules: «Aquí el que has de fer és respectar els teus companys i deixar de fer el mico», va expressar amb referència a Vinícius per la seva actitud al terreny de joc.

Ràpidament, el col·laborador es va disculpar per si s’havia malentès el seu missatge: «Vull aclarir que l’expressió ‘fer el mico’ que he mal utilitzat per qualificar el ball de celebració dels gols que fa Vinicius l’[he] expressat de manera metafòrica (fer tonteries). Com que la meva intenció no era ofendre ningú demano sincerament disculpes».

Hores després, Pedrerol ha volgut recolzar el seu company per tancar la problemàtica: «L’expressió ‘fer el mico’ a Espanya vol dir ‘fer ximpleries’. No és racista, però la traducció va ser malinterpretada. Una forta abraçada, i que continuï el ball», ha aclarit per a aquells espectadors que no van entendre el missatge del televisiu.