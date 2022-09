Pedro Sánchez comptarà ben aviat amb la seva pròpia docusèrie en què podrà mostrar com és la seva feina com a president del Govern d’Espanya. Després de confirmar-se el desenvolupament de ‘Las cuatro estaciones’, nom de la producció, i amb les gravacions ja arrencades, el seu director ha volgut compartir alguns detalls sobre com està sent el resultat final i quina impressió s’està tenint des de l’entorn de Moncloa.

Curro Sánchez, responsable de la producció, ha concedit una entrevista aquesta mateixa setmana en què ha confessat que el ‘feedback’ rebut de l’equip de Govern és bo: «Els ha agradat molt, estan encantats. Hem tingut molta llibertat creativa», ha aclarit al diari ‘ABC’. El director ha confirmat que des de l’executiu se’ls ha demanat alguna modificació de contingut: «Han demanat canvis, han proposat noves idees i han demanat sisplau que es tregui alguna cosa sensible que no els agrada», ha reconegut. Malgrat això, ha reconegut que tan sols es tracta de certs detalls i que no sembla que afecti el conjunt del projecte: «No arriba ni al 3% del total». Per la seva banda, des de la Secretaria d’Estat de Comunicació s’ha matisat en què consisteix la seva participació: «S’han mostrat alguns fragments i coses soltes en brut a la gent del Gabinet, però només per veure com s’havia gravat. No supervisarem el resultat final», assenyalen sobre la docusèrie, que encara no compta amb una plataforma confirmada en la qual versi.