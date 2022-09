Ja els vaig dir el divendres que al telehipòdrom de la ‘celtiberia-show’ la imatge més buscada del funeral seria la borbònica parada. Es va assegurar durant tot el cap de setmana, a totes les cadenes, que no els posarien junts en cap moment. Però el protocol britànic ens ha fet un regal impagable. Els han col·locat juntets.

Tots quatre, com en un pòquer borbònic, han fet les delícies dels tafaners. I a sobre Letizia al costat de l’emèrit Joan Carles, enganxats tots dos, però segurament separats per una distància existencial infinita. Com que el senyal televisiu era britànic –de la BBC segurament– el ‘pourparler’ hispà no ha pogut esplaiar-se amb primers plans. La tele ‘british’ ens donava imatges que no eren les que aquí es desitjarien.

Si les cadenes pàtries haguessin pogut ficar les seves càmeres a Westminster, els seus reporter@s volants ens haurien ofert el segon a segon dels quatre Borbons allà agrupats. ¡Ah! Una llàstima. No sabem si s’han creuat alguna paraula. Potser Joan Carles i Letizia no s’han dit ni piu. Ni bona tarda. Ni ‘que et vagi bé’.

Escric aquestes línies abans que els programes de sarcasme, com ‘El intermedio’ (La Sexta) o ‘Està passant’ (TV-3), hagin començat. Imagino que sucaran pa amb una conya bàrbara.

Sí que he vist l’‘info-show ‘Todo es mentira’ (Cuatro). Es partien de riure. Assenyalaven els Borbons amb quatre vistoses fletxes vermelles perquè els distingíssim bé en els plans generals, i deien: «¡Aquesta és la imatge que la Zarzuela fa dos anys que intenta evitar! ¡L’emèrit és un, però dona mes guerra ell solet que els mil soldats britànics que hi ha desplegats per allà!». No se sap el que li deu haver passat pel cap a Joan Carles quan ha vist tanta pompa i ostentació. Potser es deu haver dit per a si: «Està vist que perquè et rendeixin honors i et facin homenatges, ¡cal morir-se!». ¡Ahh! Potser en el seu cas ni així.

TRIAS SERÀ ALCALDABLE, SEGUR .– L’estrena del ‘Fax’ (8TV) ha consistit en una gloriosa cerimònia de suport i exaltació de Xavier Trias. Li insistien, el requerien, l’impulsaven, que es presenti com a alcaldable de Junts de seguida. És natural aquesta promoció publicitària. Han col·locat com a conductor d’aquest programa al qual va ser precisament portaveu de Junts. És indiscutible: si Trias s’ha prestat a aquest massatge, és que es presenta segur.