Chenoa torna a posar-se aquesta temporada davant els concursants de Tu cara me suena com a membre del jurat. La cantant formarà part del programa d’Antena 3 en la seva nova temporada i davant les primeres confirmacions del càsting, la intèrpret ha volgut mostrar la seva impressió a algun dels noms ja confirmats.

L’artista no va faltar a la catifa verda dels Premis Dial, celebrats dijous passat a Santa Cruz de Tenerife, on va entregar un dels guardons i en què va voler atendre els mitjans de comunicació presents.

Durant l’acte l’equip de YOTELE, va poder xerrar amb la mallorquina sobre la nova temporada del format, sobre la qual es mostra encantada: «En tinc moltes ganes. L’afronto amb molt amor i sense saber-ne gaire res perquè m’agrada trobar-m’ho tot de cop».

Els últims dies s’han anat produint les primeres confirmacions oficials i l’artista va voler opinar sobre algun dels noms anunciats: «Tinc molt carinyo a Anne Igartiburu. Li encanta la música i crec que pot donar la sorpresa aquesta edició».

La jutge va reconèixer que coneix molts dels participants per treballs previs, com Josie: «L’adoro. Hem estat junts a ‘Zapeando’. Segur que es divertirà». A més, va admetre que haver coincidit amb alguns complica la seva tasca com a jutge: «Tinc la dificultat afegida que he treballat amb molts d’ells».

Chenoa va reconèixer que els concursants, entre els quals també figuren noms com Susi Carmelo, Merche o Alfred García, poden donar molt de joc: «El càsting em sembla una gran novetat perquè està agafant un ventall de colors important», hi va afegir.