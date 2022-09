TV-3 ja ho va advertir en la presentació de la seva nova temporada: volia deixar enrere velles etapes i apostar més fort per l’entreteniment. I un dels pilars que sostindran aquest curs amb flamant nou director (Sigfrid Gras) és l’humor, un gènere que li ha donat grans alegries com ‘Polònia’, un dels seus grans referents. Allà s’emmarca també ‘Tot són problemes’, el seu nou xou per als divendres a la tarda (20.15 hores), que a partir d’aquest 16 de setembre substitueix aquell dia l’‘Està passant’ de Toni Soler.

De l’humor polític es passa així a l’humor gamberro que proposa aquest nou format en directe presentat pel trio format pels ‘Coolhunters’ Patrick Urbano i Serapi Soler i la ‘influencer’ catalana Juliana Canet. El programa convidarà cada setmana dos famosos perquè confessin els seus problemes quotidians. Els primers que estrenaran el plató aquest divendres són Marc Ribas (‘Cuines’, ‘Joc de cartes’) i Judit Mascó.

Sense política

«L’humor de TV-3, fins i tot el políticament incorrecte, és molt blanc, per a tots els públics, molt familiar. El nostre seguirà la mateixa línia», aclareix Canet, una de les creadores de contingut en català a Instagram i Youtube més coneguda a les xarxes pels joves. Avesada a la ràdio (‘Adolescents XL’, ‘El matí de Catalunya Ràdio’), avança que no parlaran de política, com l’‘Està passant’ que substitueixen. «No és que ho tinguem prohibit, però és que hi ha altres coses que ens interessen més. A més, ja tenim abans el ‘Tot és mou’ i un divendres a la tarda no et ve de gust parlar del procés», diu fent broma.

A través de reportatges, entrevistes, gags i jocs al plató, i amb la complicitat del públic que hi podrà intervenir en alguns moments, l’objectiu del xou serà conèixer des d’un altre punt de vista els famosos. «És un format de televisió, però hi ha un tipus de joc molt de ‘challenge de Youtube’, avança Canet, que, per exemple, estamparan ous al cap si els convidats s’equivoquen en un test de cultura general.

En una altra de les seccions, amics i familiars dels famosos ajudaran a destapar les seves debilitats. «Ens ajudaran a humanitzar-los, a conèixer-los per qui són i no per la feina que fan», afirma Canet. Mentrestant, en l’apartat ‘Un petit problema’ els convidats hauran d’endevinar com va resoldre un inconvenient del passat l’altre famós que l’acompanya al plató.

«La idea és que sigui molt dinàmic, amb molts jocs i espai per a la conversa, però més de reptes que d’entrevistes. Aquell típic moment de TV-3 de xapa molt intensa en el qual tots es posen molt profunds no el veurem aquí perquè serà un programa amb molt ritme», conclou la presentadora.