Hi ha personatges que marquen per sempre la carrera d’un actor, i això és el que està passant amb Jason Sudeikis i ‘Ted Lasso’. L’intèrpret ha conquistat aquest dilluns 12 de setembre el seu segon <strong>Emmy </strong>com a millor actor de comèdia a la producció d’Apple+, de la qual també és cocreador. La sèrie, de passada, també s’ha alçat com el millor títol de l’any en la categoria de comèdia.

El paper de l’optimista i carismàtic entrenador de futbol americà que, sense conèixer ni tan sols les regles de joc de la Lliga anglesa accepta fer-se càrrec d’un equip londinenc en hores baixes, li està donant una infinitat d’alegries a aquest solvent còmic en el qual alguns col·legues veuen molts paral·lelismes amb el seu personatge per la seva qualitat humana. Ell, en canvi, assegura que es va inspirar en el seu pare i en el seu antic entrenador per escriure-ho.

Nascut a Fairfax (Virgínia, EUA) el 1975, tot i que va créixer als afores de Kansas City (a Overland Park), Sudeikis anava per a esportista i fins i tot va entrar a la universitat gràcies a una beca de bàsquet... que es va acabar quan les qualificacions no el van acompanyar, cosa que el va animar a provar sort en la comèdia. La interpretació no li resultava aliena, ja que el seu propi oncle, George Wendt, havia despuntat amb el paper del flegmàtic Norman a la mítica ‘Cheers’. El seu exemple li va fer pensar que seguir una carrera artística, en la interpretació o en el que fos, semblés plausible.

Experimentat en la improvisació gràcies als xous de ComedySportz i The Second City Las Vegas (grup del qual va ser fundador), el seu gran ‘boom’ va arribar amb el seu fitxatge el 2003 pel longeu ‘Saturday night live’, primer com a guionista i ja després com a actor. Allà es va especialitzar a caricaturitzar la fanfarroneria de figures com l’expresident George W. Bush i el senador Mitt Romney, fins que va deixar el programa una dècada després.

Paral·lelament, anava encadenant més treballs a la televisió (‘Rockefeller Plaza’, ‘El último hombre en la tierra’) i en el cine, com en les divertides ‘Cómo acabar con tu jefe’ i la seva seqüela i ‘Somos los Miller’, cosa que feia que anés augmentant la seva popularitat i l’interès de la premsa rosa.

Dos fills amb Olivia Wilde

La seva relació amb January Jones (‘Mad men’) el 2010 va ser la seva primera prova de foc amb el món del paper cuixé, amb la qual cosa la seva relació el 2011 amb l’actriu i directora Olivia Wilde, elegida fa uns anys com la dona més sexi del món, el va agafar ja amb una certa experiència. Amb la intèrpret de ‘House’ té dos fills, Otis, nascut el 2014, i Daisy, el 2016, però ni la parelleta va salvar el seu matrimoni quan l’ex One Direction <strong>Harry Styles</strong> va conquistar la seva dona durant el rodatge de ‘Don’t worry darling’.

Sudeikis i Wilde van anunciar la seva separació amistosa el novembre del 2020 i molts han volgut veure després en aquesta ruptura un cert paral·lelisme amb el seu personatge de Ted Lasso, que en la primera temporada també va haver de superar un divorci.

Mentrestant, l’actor ha anat lidiant intermitentment amb els rumors que el relacionaven cada cert temps amb<strong> Jennifer Aniston</strong>, companya en diversos títols a la gran pantalla i que va ser un dels seus grans suports durant aquest sot sentimental. Últimament, la revista ‘People’ l’aparellava amb una altra actriu, Keeley Hazell, amb la qual ha coincidit a ‘Ted Lasso’.

El mateix Sudeikis és un dels ‘pares’ que ‘van parir’ l’entrenador de l’AFC Richmond que soluciona els problemes a base de filosofia positiva (i galetetes), ja que està basat en el mateix personatge que va crear junt amb altres col·legues per a una sèrie d’anuncis promocionals de la cobertura televisiva de la Premier League per a la cadena nord-americana NBC Sports. La seva relació televisiva amb el món de la pilota li ha servit també per combatre públicament el racisme quan, en la presentació de la segona temporada de la sèrie, va posar en el ‘photocall’ amb una samarreta amb els noms dels tres jugadors de la selecció anglesa que van fallar els penals de la final de l’Eurocopa contra Itàlia, linxats a les xarxes amb insults racistes. Ted Lasso continua guanyant fans a la petita pantalla, també entre una audiència americana que possiblement mai va pensar enganxar-se a una sèrie amb el futbol europeu com a teló de fons, alhora que Sudeikis en la vida real.