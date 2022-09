Atresmedia continua presentant les seves apostes per al nou curs en el FesTVal de Vitòria. Aquest divendres ha arribat el torn d’‘UPA Next’, el revival de la mítica ‘Un paso adelante’ i un dels seus projectes de ficció més esperats. A més de la tornada dels personatges interpretats per Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz i Beatriz Luengo, la sèrie també donarà la benvinguda a una nova generació d’actors i actrius.

Per anar obrint boca, Atresplayer Premium estrenarà aquest diumenge, 11 de setembre, ‘Historias de UPA Next’, un format de relats curts dins de l’univers de la sèrie i que compta amb els seus protagonistes.

En la presentació de la sèrie, a la qual ha assistit YOTELE, Emilio Zaballos –gerent de plataformes d’Atresmedia– ha assegurat que les dues generacions «flueixen molt bé» en aquest nou projecte. «El gran repte era actualitzar la marca a nivell de trama i personatges», ha comentat en l’esdeveniment. Xavier Pons, productor executiu de la sèrie, ha afegit que s’ha actualitzat «no només en l’estètica, sinó també en la manera com es relacionen».

Quique González, un dels nous protagonistes, ha confessat davant els mitjans que tots estan aprenent «moltíssim» durant el rodatge: «Estem tocant moltes disciplines i es veuran molts espais en la sèrie. El resultat serà espectacular en tots els nivells». Mónica Cruz, que reprèn el personatge de Silvia, ha destacat «l’atmosfera que s’ha creat entre nosaltres i que traspassarà la pantalla. Fem molta pinya i ens hem cuidat molt».

Per la seva banda, Miguel Ángel Muñoz ha admès que li va costar prendre la decisió de tornar a interpretar Rober: «Quan em van plantejar el que estaven pensant per a aquest ‘UPA Next’ era difícil dir que no». «En aquell temps no tenia prejudicis per interpretar un personatge atrevit, arrogant i macarra, però de vegades la gent pel carrer confonia ficció i realitat», ha revelat.

També ha fet referència a la «llavor» que va plantar ‘Un paso adelante’ fa 20 anys i que va generar un augment de l’interès «pel cant i la dansa»: «Mireu ara l’oferta musical que hi ha a Gran Via. Soc padrí del que torna».

(En elaboració)