‘El hormiguero’ va tancar dijous la primera setmana de la seva nova temporada amb una visita molt esperada. Pablo Motos va rebre Quevedo, un dels artistes del moment per l’èxit de ‘BZRP Music Sessions Vol. 52’ (també coneguda popularment com a ‘Quédate’), la seva col·laboració amb l’argentí Bizarrap que s’ha convertit en el gran èxit de l’estiu.

Quan el presentador li va preguntar què és el que més li agrada de la fama, Quevedo tenia una resposta clara: «Ara puc viure del que m’agrada. Et dona molts avantatges, però no valdria la pena si no estàs fent el que t’agrada». «I menjar sushi cada setmana», va assegurar, provocant les rialles del públic.

Després que Motos recordés que el seu èxit ‘Quédate’ està sonant «a tot arreu i a tota hora», l’artista no es va tallar al confessar el que la cançó li produeix ara mateix: «La tinc bastant avorrida ja». Després de matisar que li té «molt carinyo», va reconèixer que sent un amor-odi per ella: «He escoltat el tema des de quatre mesos abans que sortís».

Durant l’entrevista, Quevedo va explicar per què va decidir endinsar-se en la indústria musical: «La meva relació amb la música ve des que soc petit. A casa meva sempre hi ha hagut molta música. Quan tenia 13 o 14 anys vaig començar a escriure les meves coses perquè m’agrada expressar-me així. Llavors vaig començar a seguir les batalles de galls i en aquell moment vaig començar a improvisar. Ho feia per mi i per desfogar-me».

Va ser durant la pandèmia quan va decidir perseguir el seu somni: «Durant la quarantena em vaig cansar de fer coses que no em motivaven i de sentir-me una mica infeliç amb la vida que portava». A més, després de deixar la universitat, va compaginar els seus primers passos en la música amb un treball com a paleta: «Va ser una època molt boja. Entrava a les 8 del matí, sortia a les 4 de la tarda, em passaven a buscar sempre i anava allà on gravàvem. Ens quedàvem allà tota la nit».